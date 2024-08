Les tests de l'iPad Pro M4 : beau, puissant mais limité par iPadOS

Que vaut le tout nouvel iPad Pro 2024 ? Une semaine après sa présentation par Apple, celui qui est l'appareil le plus fin jamais produit par l'entreprise américaine, a de solides arguments pour faire renouveler les clients. L'écran OLED double-couche inédit, la puce M4 ou encore le nouveau design ont été décortiqués par les premiers testeurs, des médias américains qui ont eu la tablette en prêt.

Les premiers avis sur l'iPad Pro 2024

Performances de la puce M4

Comme annoncé par Apple, l'iPad Pro 2024 est équipé de la puce M4 de nouvelle génération. Sans surprise, la puissance est de mise, plus qu'il n'en faut pour la plupart des clients. Engadget explique que le plus cher des iPad offre "plus de puissance dont la plupart ne saura quoi faire". Les jeux tournent sans sourciller, mais c'était déjà le cas avec l'iPad Pro M2.

Gizmodo a tempéré les qualités de la M4 qui "ressemble plus à une variante de la M3 qu'à un vrai nouveau processeur". Pire, la M4 est parfois plus lente que la M3.

Si j'exécute Octane X sur le dernier MacBook Air 15 avec la même quantité de RAM que ma copie de révision de l'iPad Pro, il exécutera la scène de la vis en environ 57 secondes. Il n'y a pas beaucoup de façons de comparer les pommes aux pommes d'un écosystème de tablettes à un Mac à part entière. D'une part, l'iPad n'a pas de moyen facile et établi de suivre les fréquences d'images dans les jeux. Mais pour des raisons d'argumentation, j'ai chargé Resident Evil 4 sur l'iPad Pro 2024, l'iPad Pro 2022 et le MacBook Air M3. Tous les jeux ont fonctionné avec des performances relativement solides avec les réglages faibles à moyens par défaut. Il n'y a pas d'options graphiques sur l'iPad, mais les deux sont identiques sur les anciennes et les nouvelles tablettes.



Sur les MacBooks M3 de base, j'obtiens environ 40 FPS dans la plupart des environnements dans RE:4 et une jouabilité similaire dans Death Stranding. Toutefois, la version portable offre au moins des options de contrôle au clavier et à la souris, alors que sur l'iPad, je peux brancher une souris Magic Mouse, mais les jeux ne savent plus quelles commandes utiliser. Le meilleur moyen de jouer sur un iPad est de brancher une manette Bluetooth tierce.

Selon The Verge, l'iPad Pro M4 a obtenu 50 % de plus que la version M3 dans les tests de référence, les fameux benchmarks, mais il est impossible de le ressentir dans les tâches du quotidien. Il n'y a probablement aucun moyen de faire la différence entre les modèles d'iPad Pro M4 à 9 cœurs et à 10 cœurs.

Les applications se chargent et se ferment à moitié plus rapidement avec le M4, même les jeux complexes fonctionnent parfaitement en douceur (je n'arrive toujours pas à croire à quel point Call of Duty: Warzone Mobile est beau sur cet appareil), et iMovie rend la vidéo sensiblement plus rapidement que sur le M2 Pro de 11 pouces que j'utilise depuis quelques années. Individuellement, ce ne sont pas des mises à niveau qui écrasent la terre, mais surtout si vous faites beaucoup de travail photo et vidéo intense ou si vous aimez même une longue session de Warzone, c'est une véritable augmentation des performances.

iPadOS en tord

Malgré les performances incroyables de la puce M4, les critiques ont fustigé iPadOS 17. Jason Snell de SixColors confirme que l'iPad Pro est capable de "gérer à peu près n'importe quelle tâche qu'il est capable d'exécuter", mais qu'il est "déprimé par les limitations d'iPadOS".

Federico Viticci de MacStories, fan de l'iPad depuis 2010, s'est concentré sur les nombreuses lacunes d'iPadOS. Si vous souhaitez utiliser un iPad comme machine principale, les points faibles restent les mêmes avec un multitâche perfectible (mais amélioré grâce à Stage Manager) et surtout des applications souvent limitées par rapport à leurs homologues sur MacOS.

Joanna Stern du Wall Street Journal a usé d'une belle métaphore en expliquant que l'utilisation de l'iPad Pro est comme "conduire une Ferrari sur un terrain de golf" parce que le système d'exploitation basé sur l'iPhone entrave les capacités de l'iPad.

L'iPad n'offre toujours pas la polyvalence d'un MacBook et ce n'est pas encore une bonne plate-forme pour ceux qui veulent effectuer plusieurs tâches à la fois sur plusieurs fenêtres.



C'est LE point négatif, bien qu'Apple ait fait de gros progrès ses deux dernières années. On espère qu'iPadOS 18 ira bien plus loin.

Écran OLED

Côté affichage, l'autre grande nouveauté de cette mouture 2024, nos amis d'Engadget ont trouvé le nouvel iPad Pro est "incroyablement lumineux, net et vibrant" quelle que soit la tâche. Passer d'un écran LCD à un OLED est un changement majeur, mais la mise à jour à partir du modèle mini-LED ne sera pas aussi impressionnante. En clair, l'iPad Pro M1 ou M2 n'a pas à rougir face au modèle M4.

Tout est incroyablement lumineux, net et vibrant, que je navigue sur le web, que je modifie des photos, que je regarde des films ou que je joue à des jeux. Je ne soulignerai jamais assez à quel point cet écran est délicieux - j'ai un vol cette semaine, et j'ai hâte de le passer à regarder des films. Regarder une sélection de scènes d'Interstellar montre les capacités HDR ainsi que le contraste entre la noirceur de l'espace et la luminosité des étoiles et des galaxies environnantes, tandis que des scènes plus vibrantes comme la Sire in Fellowship of the Ring avaient des couleurs profondes et magnifiques sans se sentir trop saturées ou irréalistes.

De son côté, TechCrunch a testé l'option d'écran mat nano-texturé qui apporte un « un niveau supplémentaire de tactilité » et une « friction bienvenue » à l'écran de l'iPad lors de l'utilisation avec un Apple Pencil Pro. L'écran OLED est sensiblement plus lumineux que l'écran LCD de l'iPad Air 6, mais l'écart de près de 500 euros est difficile à justifier.

The Verge a déclaré que l'écran OLED "fonctionne à merveille" et que les couleurs vont même parfois trop loin dans le "HDR". Il peut également avoir plus d'éblouissement et de réflexion que prévu.

Tous les avantages traditionnels de l'OLED sont immédiatement apparents : puisque les OLED contrôlent chaque pixel individuellement, vous obtenez des noirs beaucoup plus riches, de sorte que les boîtes aux lettres au-dessus et au-dessous d'une vidéo disparaissent simplement dans le cadre, et les photos semblent beaucoup plus dynamiques. Les couleurs sont incroyablement vibrantes - au point d'avoir parfois l'air trop contrastées et HDR-y à mes yeux. La luminosité maximale du Pro est également beaucoup plus brillante que celle du nouvel Air, qui est difficile à enlever avec un OLED.

Le nouveau design

Troisième évolution importante, le design. Pour Jason Snell de SixColors, si la conception interne de l'iPad Pro a été mis à jour, il ressemble beaucoup à une "version plus mince du design de l'ère 2018". C'est un "bon design" qui n'avait pas besoin d'être mis à jour, mais l'allègement du poids est bien plus confortable à l'utilisation.



Notre confère note qu'il n'y a toutefois toujours qu'un seul port Thunderbolt 4 qui limite la connexion des périphériques externes et la charge en même temps sans station d'accueil.

Engadget est allé plus loin et a déclaré que le design plus mince et le poids plus léger changent "radicalement" l'expérience de la tenue de l'iPad Pro 13 pouces, et qu'il est maintenant confortable à utiliser comme tablette portable.

Mais avec quelque chose comme un iPad, où vous êtes censé le ramasser, le tenir et le toucher, le rasage d'un quart de livre et 20 % de son épaisseur fait en fait une énorme différence dans l'expérience d'utilisation du produit. C'est plus confortable et plus facile à utiliser - et, à condition qu'il n'y ait pas de problèmes de durabilité ici, il s'agit d'une amélioration majeure.

The Verge a déclaré que l'iPad Pro est la "chose la plus proche" de la vision d'une tablette parfaite. Elle doit être "comme un morceau de verre dans votre main".

Pour The Independent, le design ultra fin est carrément est la caractéristique la plus remarquable de l'iPad Pro 2024.

Le plus grand des deux modèles d'iPad Pro vous coupe le souffle. À 5,1 mm d'épaisseur, il est non seulement beaucoup plus mince que le dernier grand modèle Pro, qui avait une épaisseur de 6,4 mm, mais il est en fait plus mince que n'importe quel produit qu'Apple a fabriqué auparavant. Laissez cela s'enfoncer. Il est plus fin que le petit iPod nano, bien qu'Apple dise qu'il est aussi résistant et durable qu'auparavant. Dans la main, il n'y a pas de flexion ou de craquement, même si vous essayez de la tordre.

Magic Keyboard

Jason Snell de SixColors a déclaré que le Magic Keyboard est une amélioration par rapport au modèle original grâce à la ligne de fonctions complète, au trackpad plus grand et à l'ajout de la rétroaction haptique. Avec l'aluminium, il ressemble "un peu plus à l'un des ordinateurs portables d'Apple".



Pour The Verge, le Magic Keyboard est "mon amélioration préférée de toute l'année". Lorsque vous placez l'iPad dans l'accessoire, se transforme en un ordinateur portable tactile, avec un poids réduit et une meilleure stabilité.

Le nouveau modèle est plus robuste que le précédent, même s'il vacille encore un peu lorsqu'on touche l'écran de l'iPad. Le clavier est très agréable à utiliser, au même titre que les touches d'un MacBook ou que le traditionnel Magic Keyboard. Maintenant qu'il y a une rangée de touches de fonction et un trackpad plus grand, je peux utiliser l'appareil pendant des heures sans jamais lever les mains. Mieux encore, il est plus léger d'environ 50 grammes (658 g sur le nouveau modèle, selon ma balance de cuisine, contre 710 g sur le précédent), ce qui contribue à réduire l'encombrement global du nouveau Pro.

Apple Pencil Pro

Toujours chez The Verge, l'Apple Pencil Pro dispose d'un nouveau geste de pression très pratique qui permet d'afficher plus rapidement les menus et les outils les plus utilisés. Apple permet également aux développeurs de personnaliser ce qui se passe lorsque vous pressez le stylet dans leurs applications, ce qui est intéressant. Mais la nouvelle fonction de gestion de rotation qui permet de dessiner comme en vrai, en tournant la mine.

La nouvelle fonction "Barrel Roll" va également être une grande victoire pour les artistes de toutes sortes, maintenant que vous pouvez tourner votre pinceau ou votre stylo virtuel simplement en faisant pivoter le Pencil pendant que vous dessinez. (Cela fonctionne très bien, mais honnêtement, je ne suis absolument pas qualifié pour commenter quoi que ce soit du point de vue d'un artiste).

Selon iMore, le geste de compression de l'Apple Pencil Pro permet d'économiser les mouvements de la main gaspillée et simplifie la navigation, tandis que l'option de rotation permet des fioritures et des balayages dans les logiciels de dessin pris en charge. Notre appli préférée étant d'ailleurs Sketchbook.

Appareil photo, son et autonomie

Dernier changement notable, Apple a déplacé l'appareil photo sur le bord long de l'iPad Pro, ce qui signifie que les appels vidéo sont maintenant dans l'orientation appropriée lorsque l'iPad est connecté à un clavier. Pour CNBC, la caméra est enfin au bon endroit.

L'appareil photo est enfin au bon endroit. Il se trouve le long du bord paysage de l'iPad de sorte que, lorsqu'il est étayé, il est au centre mort des appels FaceTime. Il était sur le dessus de l'iPad, forçant ce regard maladroit sur le côté pendant les appels vidéo. La qualité était agréable et claire pendant mes tests et j'aime que l'appareil photo, utilisant les fonctionnalités Center Stage, m'ait suivi pendant que je me déplaçais dans la pièce.

Un mot sur les haut-parleurs qui sont toujours de grande qualité, parfaits pour jouer ou regarder un film, même si aucune évolution matérielle n'est à signaler.



En outre, les critiques ont également évoqué l'autonomie de la batterie. Comme prévu, l'iPad Pro tient toujours une bonne dizaine d'heures en usage standard.

Acheter l'iPad Pro 2024

Si vous avez un iPad plus vieux qu'un iPad Pro M1 (2021), vous pouvez foncer sur l''iPad Pro 2024 à partir de 1 219 € en 11 pouces et 1569 € en 13 pouces. Dans les deux cas, vous avez l'écran OLED Ultra Retina XDR, la puce M4 et toutes les nouveautés évoquées.

Les tests vidéo

Pour finir, quelques tests en vidéo de l'iPad Pro M4 :







Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.