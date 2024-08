Apple dévoile le nouvel Apple Pencil Pro à 149 euros

C'était l'une des surprises de dernière minute, Apple a profité du keynote "Let Loose" pour présenter un nouvel Apple Pencil, la véritable troisième génération.Après un Apple Pencil USB-C mi-figue, mi-raisin, la firme se devait d'apporter de la cohérence dans sa gamme de stylet, ce qui est désormais chose faite.

Les nouveautés de l'Apple Pencil Pro

Apple vient révéler officiellement son tout dernier gadget : l'Apple Pencil Pro. Cet accessoire révolutionnaire, proposé à 149 euros, promet d'apporter une nouvelle dimension à l'utilisation de l'iPad pour des millions d'artistes à travers le monde. Depuis son introduction, l'Apple Pencil est devenu un outil indispensable pour les utilisateurs d'iPad désireux d'exploiter pleinement leurs talents créatifs. Avec plusieurs versions déjà sur le marché, Apple n'a cessé d'innover. Mais la nouvelle mouture, baptisée "Apple Pencil Pro", est sans aucun doute la plus avancée à ce jour.

L'une des innovations majeures de ce modèle est l'intégration d'un gyroscope, il permet aux utilisateurs de modifier le sens du trait avec une précision inégalée. De plus, une simple pression sur l'Apple Pencil Pro dévoile une palette d'outils entièrement nouvelle, accompagnée d'une réponse haptique pour une expérience tactile plus intuitive.

Une latence réduite

Apple a également travaillé sur la réduction de la latence de l'Apple Pencil Pro, à tel point que celle-ci est désormais pratiquement imperceptible à l'œil humain. Selon les dires d'Apple, il s'agirait du temps de latence le plus bas du marché, surpassant tous les concurrents.

Une précision au pixel près

La précision de l'Apple Pencil Pro est décrite comme étant remarquable, avec une exactitude au pixel près. Cette caractéristique le place largement au-dessus des versions précédentes, qui étaient déjà considérées comme excellentes selon de nombreux tests disponibles en ligne.



En termes d'interactivité, le "Double tapotement" est une nouvelle fonctionnalité qui facilite l'utilisation de certaines applications compatibles, rendant l'expérience encore plus fluide et naturelle.

Compatibilité

Apple a également annoncé la compatibilité avec l'application Localiser. La firme de Cupertino a apparemment eu de nombreuses demandes des clients Apple à ce sujet, comme l'Apple Pencil est petit et fin, on peut facilement le perdre. Il peut se glisser entre les coussins du canapé, tomber entre deux meubles, devenir un jouet pour le chat... Avec la fonction Localiser, vous ne le perdrez plus. Cela va faire des économies à énormément de monde, car ça évitera de dépenser à nouveau près de 150 euros !



L'iPad Air 6 et l'iPad Pro M4 sont évidemment compatibles.

Prix et date de sortie

Le nouvel Apple Pencil Pro est disponible dès maintenant à la commande sur l'Apple Store en ligne. Les intéressés devront cependant faire preuve d'un peu de patience, car la livraison est prévue pour la semaine prochaine (dès le 15 mai). Avec toutes ces caractéristiques impressionnantes, l'Apple Pencil Pro est prêt à redéfinir l'expérience créative sur iPad.

