iPadOS 26 étend Stage Manager aux anciens iPad, en plus des fenêtres libres

Annoncé lors de la WWDC, 25 iPadOS 26 a complètement revu le multitâche sur iPad avec un système de fenêtres libres inspiré par macOS. Enfin dirons certains, mais Apple ne s'est pas contenté de proposer cette nouvelle option à tous les iPad compatibles avec la mise à jour, elle a aussi élargit la prise en charge de Stage Manager, augmentant considérablement sa disponibilité par rapport à iPadOS 18.

Les options de fenêtrage dans iPadOS 26

Comme nous l'avions expliqué il y a deux semaines, iPadOS 26 introduit un système de fenêtrage d'applications flexible sur tous les iPads compatibles, permettant aux utilisateurs de redimensionner et de réorganiser librement plusieurs fenêtres dans un même espace de travail, à l'image de macOS. Stage Manager reste un mode optionnel, accessible via l'application Réglages, et intègre désormais les nouvelles fonctionnalités de fenêtrage, y compris les contrôles de type "feux de signalisation". Stage Manager permet de regrouper les fenêtres d'applications dans plusieurs espaces pour une expérience multitâche simplifiée. La dernière option reste l'application unique en plein écran (avec un gestion pour passer de l'une à l'autre, ou le fameux CMD + TAB pour ceux qui ont un clavier).

Compatibilité Étendue de Stage Manager



Jusqu'à iPadOS 16, les iPad compatibles étaient limités à :

iPad Pro 13 pouces (puce M4)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et ultérieure)

iPad Pro 11 pouces (1re génération et ultérieure)

iPad Air (5e génération et ultérieure)

Avec iPadOS 26, le support a été étendu à :

iPad Air (3e génération et ultérieure)

iPad mini (5e génération et ultérieure)

iPad (8e génération et ultérieure)

Historique et limites de Stage Manager

Introduit pour la première fois avec iPadOS 16, Stage Manager était initialement réservé aux iPads équipés de la puce M1, mais a été étendu aux modèles iPad Pro avec puces A12X/A12Z dans iPadOS 16.1 après les retours des utilisateurs. Le changement est donc radical pour les clients Apple qui peuvent désormais en profiter même avec un iPad 8 de base. Cependant, la prise en charge d'un écran externe pour Stage Manager reste limitée aux modèles avec puce M1 ou plus récente dans iPadOS 26.



Apple avait jusque-là justifié la restriction de Stage Manager aux iPads haut de gamme par des préoccupations de performance, mais a apparemment optimisé la fonctionnalité pour les modèles plus anciens afin de répondre à ses standards de qualité.



Actuellement en version bêta, iPadOS 26 devrait être disponible en septembre.