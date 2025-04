iOS 19 : l'iPhone pourra se connecter à un écran externe avec Stage Manager

À quelques semaines de la WWDC 2025, de nouvelles rumeurs circulent concernant les futures mises à jour d'Apple pour ses appareils mobiles. iPadOS 19 et iOS 19 devraient franchir une étape importante en rapprochant davantage l'iPad et l'iPhone de l'expérience Mac.

L'iPad se rapproche du Mac

Selon les informations partagées par le leaker Majin Bu, iPadOS 19 apportera deux améliorations majeures pour les utilisateurs d'iPad équipés d'un Magic Keyboard :

Une barre de menu façon macOS apparaîtra automatiquement en haut de l'écran lorsque le clavier est connecté, transformant l'iPad en véritable ordinateur portable. Cette fonctionnalité, longtemps réclamée par les utilisateurs intensifs d'iPad, pourrait considérablement améliorer la productivité sur la tablette d'Apple.

Stage Manager 2.0 représente la seconde évolution majeure. Cette version améliorée du gestionnaire multitâche s'activera automatiquement lors de la connexion du clavier, offrant une gestion des applications et des fenêtres plus fluide et productive. Une refonte bienvenue, car la version actuelle de Stage Manager n'a jamais vraiment convaincu de nombreux utilisateurs.

Ces nouveautés s'inscrivent dans la stratégie d'Apple annoncée par Mark Gurman, qui avait évoqué un focus sur "la productivité, le multitâche et la gestion des fenêtres d'applications" pour iPadOS 19.

L'iPhone gagne en puissance avec l'affichage externe

iOS 19 ne sera pas en reste. Les iPhone équipés d'USB-C bénéficieront d'une prise en charge améliorée des écrans externes avec une interface de type Stage Manager. Sans être un mode bureau complet comme le Samsung DeX qui a plusieurs années d'avance dans ce domaine, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'étendre leur espace de travail, idéal pour les présentations, l'édition ou simplement pour profiter d'un affichage amélioré.

Cette évolution pourrait également préfigurer l'arrivée du multitâche sur le futur iPhone Fold, attendu pour 2026.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Apple continue de brouiller les frontières entre ses différents appareils, créant un écosystème toujours plus cohérent et puissant pour ses utilisateurs. Voilà des nouveautés que l'on attendait depuis longtemps !



Source