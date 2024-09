Apple doit améliorer Stage Manager sur iPadOS 18 et lancer un iPad de 15 pouces

Après avoir introduit Stage Manager sur iPad en 2022, avec iPadOS 16, Apple avait améliorer son expérience du multitâche l'an passé avec iPadOS 17. Plus rapide, plus souple avec la possibilité de positionner et dimensionner les fenêtres à sa guise, Stage Manager était aussi bien plus stable. Mais pour s'approcher d'une productivité optimale, proche du Mac, Apple a encore du travail.

À quoi ça sert Stage Manager

Pour ceux qui ne le connaissent pas, la fonctionnalité Stage Manager permet aux utilisateurs d'iPad de gérer leurs applications comme s'il s'agissait de fenêtres flottantes sur l'écran. Ces fenêtres peuvent être redimensionnées et réorganisées, à l'instar de ce que l'on peut faire dans macOS et Windows. De plus, Stage Manager permet aussi aux utilisateurs de connecter leur iPad à un écran externe afin de l'utiliser comme moniteur secondaire, et pas seulement pour refléter ce qui se trouve sur l'écran de l'iPad, le mirroring.

Les nouveautés espérées sur iPadOS 18

Notre confrère Mark Gurman de Bloomberg a utilisé le nouvel iPad Pro M4, combiné au dernier Magic Keyboard, pendant deux semaines. Les performances sont incroyables, tout comme l'écran OLED, ce que nous avions vu lors des premiers tests de l'iPad Pro 2024. Mais iPadOS limite encore les possibilités. Justement, le journaliste américain a partagé quelques idées d'améliorations sur le comportement du multi-fenêtrage.

Par rapport à la version iPadOS 16, le Stage Manager d'iPadOS 17 est plus rapide et moins bogué. Il est également plus facile d'ajuster la taille des fenêtres et vous permet de mieux passer d'une fenêtre à l'autre. Apple a corrigé beaucoup de choses, mais il en reste encore d'autres à améliorer.



Voici ce dont Stage Manager aurait besoin pour atteindre le niveau de multitâche d'un Mac :

Vous devriez pouvoir exécuter plus de quatre applications dans une seule fenêtre. Cette condition est facile à remplir, étant donné que l'iPad dispose désormais d'une mémoire pouvant atteindre 16 Go et de la puissante puce M4. Il ne devrait donc pas y avoir de limitations matérielles. Si Apple ne le fait pas, elle freine inutilement le produit.

À l'heure actuelle, Stage Manager fonctionne essentiellement comme une couche au-dessus d'iPadOS, ce qui signifie que vous ne pouvez pas accéder à votre écran d'accueil composé de widgets et d'icônes d'applications. L'expérience serait bien meilleure si cela changeait, c'est certain.

Il y a aussi un problème connexe : il est parfois difficile de retrouver une fenêtre parce qu'il y a des couches d'autres fenêtres au-dessus d'elle. C'est un problème qu'Apple a résolu il y a des années sur le Mac avec la fonction "Expose", et il devrait en être de même sur l'iPad.

Reste que le souci le plus bloquant est le sélecteur d'applications. Lorsque vous l'ouvrez (en balayant vers le haut et en maintenant la touche enfoncée ou en appuyant sur la fonction du clavier), vous voyez à l'écran les six derniers aperçus d'applications ou d'espaces de travail dans lesquels vous pouvez vous déplacer. On devrait pouvoir tout afficher d'un coup.

Cette interface a beaucoup de sens pour l'approche « Split View and Slide Over », mais pas tellement pour Stage Manager. Lorsque les utilisateurs auront activé le système le plus puissant, le sélecteur d'apps devrait passer à une interface de type Expose - où les utilisateurs peuvent glisser vers le haut sur leur trackpad pour voir instantanément toutes leurs fenêtres ouvertes et naviguer entre les espaces.

Pour finir, Gurman ne pense pas qu'Apple doive porter macOS dans son ensemble sur l'iPad, mais elle devrait faire en sorte que l'approche de l'iPad soit la même que celle de ses logiciels d'ordinateur. Cela facilitera aussi le développement d'applications universelles pour Mac et iPad, ce qui serait très bien accueilli par les développeurs.



Pour que ce soit parfait, Apple doit lancer une variante de 15 pouces de l'iPad Pro selon notre ami :

Si Apple parvient enfin à relever ces défis, il n'y aura plus qu'une seule chose à faire pour que je quitte mon Mac et que j'adopte l'iPad à plein temps : un écran de 15 pouces.



Et vous, qu'en pensez-vous ? Rendez-vous le 10 juin pour découvrir iOS 18 et iPadOS 18, notamment.