Accessibilité iOS 16 : détection des portes, mirroring sur Apple Watch, sous-titres direct

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Apple a présenté aujourd'hui en avant-première une série de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité, notamment la détection des portes, la recopie de l'écran de l'Apple Watch, les sous-titres en direct, et plus encore comme la reconnaissance de nouveaux sons et la prise en charge de nouvelles langues dans VoiceOver. Des nouveautés à venir certainement avec iOS 16. La société l'avait fait l'an passé avant iOS 15.

Des nouveautés très intéressantes sur iOS 16 pour les malvoyants

La détection de portes

La détection de porte permettra aux personnes aveugles ou malvoyantes d'utiliser leur iPhone ou leur iPad pour localiser une porte lorsqu'elles arrivent à une nouvelle destination, de comprendre à quelle distance elles se trouvent et de décrire les attributs de la porte, notamment la façon dont elle peut être ouverte et les signes ou symboles à proximité. Cette fonction fera partie d'un nouveau "mode détection" dans Magnifier, aux côtés de la détection des personnes et des descriptions d'images. La détection de porte ne sera disponible que sur les iPhones et iPads équipés d'un scanner LiDAR, soit l'iPhone 12 Pro minimum ou l'iPad Pro 2020.

Le mirroring sur Apple Watch

Les utilisateurs souffrant d'un handicap physique qui peuvent s'appuyer sur la commande vocale et la commande par interrupteur pourront contrôler pleinement leur Apple Watch Series 6 et Apple Watch Series 7 depuis leur iPhone grâce à la fonction Apple Watch Mirroring via AirPlay, en utilisant des fonctions d'assistance telles que la commande vocale et la commande par interrupteur, ainsi que des entrées telles que des commandes vocales, des actions sonores, le suivi de la tête, etc.



Les nouvelles actions rapides sur l'Apple Watch permettront aux utilisateurs d'utiliser un geste de double pincement pour répondre ou mettre fin à un appel téléphonique, rejeter une notification, prendre une photo, lire ou mettre en pause un média dans l'application "En Lecture", et commencer, mettre en pause ou reprendre une séance d'entraînement.

Les sous-titres en direct

Les utilisateurs sourds et malentendants pourront suivre les sous-titres en direct sur l'iPhone, l'iPad et le Mac, ce qui leur permettra de suivre plus facilement tout contenu audio, par exemple pendant un appel téléphonique ou le visionnage d'une vidéo. Les utilisateurs peuvent ajuster la taille de la police, voir les sous-titres en direct pour tous les participants à un appel FaceTime de groupe, et taper les réponses qui sont prononcées à voix haute. Les sous-titres en direct en anglais seront disponibles en version bêta sur l'iPhone 11 et les versions ultérieures, les modèles d'iPad dotés de l'A12 Bionic et les modèles ultérieurs, et les Macs dotés du silicium d'Apple plus tard cette année.

VoiceOver étendu

Apple étendra la prise en charge de VoiceOver, son lecteur d'écran pour les utilisateurs aveugles et malvoyants, avec 20 nouvelles langues et localités, dont le bengali, le bulgare, le catalan, l'ukrainien et le vietnamien. En outre, les utilisateurs pourront choisir parmi des dizaines de nouvelles voix optimisées dans toutes les langues et un nouvel outil de vérification du texte pour détecter les problèmes de formatage dans le texte.

Reconnaissance sonore

Il y aura également la reconnaissance sonore pour les sonnettes et les appareils ménagers, des temps de réponse réglables pour Siri, de nouveaux thèmes et de nouvelles options de personnalisation dans Apple Books, et un retour sonore et haptique pour les utilisateurs de VoiceOver dans Apple Plans pour trouver le point de départ d'un itinéraire à pied.



Les nouvelles fonctionnalités d'accessibilité seront disponibles dans le courant de l'année par le biais de mises à jour logicielles, certainement avec iOS 16. Pour plus d'informations, consultez le communiqué de presse d'Apple.

La journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité

À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité, Apple a également annoncé qu'elle prévoyait de lancer SignTime au Canada le 19 mai pour aider les clients à trouver des interprètes en American Sign Language (ASL), de lancer des sessions en direct dans les Apple Stores et des messages sur les médias sociaux pour aider les utilisateurs à découvrir les fonctionnalités d'accessibilité, d'étendre le raccourci de l'Assistant d'accessibilité au Mac et à l'Apple Watch, de mettre en évidence les fonctionnalités d'accessibilité dans Apple Fitness+ telles que les conseils audio, de publier un guide d'accès aux parcs pour tous dans Apple Maps et de signaler le contenu axé sur l'accessibilité dans l'App Store, Apple Books, l'application TV et Apple Music.