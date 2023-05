La détection des chutes de l'Apple Watch sauve encore deux vies

Décidément, les fonctionnalités de santé de l'Apple Watch ne cessent de faire parler d’elles. Après avoir détecté une crise cardiaque il y a quelques jours, cette fois la montre a été créditée pour avoir sauvé deux vies grâce à la détection de chutes dans deux situations d'urgence dans le Minnesota et l'Ohio. Une nouvelle publicité gratuite pour l’Apple Watch.

Percuté par une voiture

Dans le Minnesota, Michael Brodkorb a été heurté par un véhicule qui a ensuite pris la fuite comme le rapporte CBS. Heureusement pour lui, il portait une Apple Watch qui a détecté l'impact à l'aide de la détection de chute et a composé le 911 après qu'il ait été incapable de réagir. "J'ai été choqué", a-t-il déclaré. "Je veux dire, juste la force pure de ce que c'est que d'être heurté par un véhicule.

En plus d'appeler les secours, la fonction de détection des chutes apparu sur la Series 4 a alerté sa femme et ses enfants à l'intérieur de la maison, ce qui lui a permis d'obtenir une aide immédiate. Il s'est retrouvé avec des blessures aux côtes et au coccyx. "C'est un outil qui peut absolument sauver des vies", a déclaré M. Brodkorb. La police a retrouvé le conducteur, un jeune homme de 17 ans. Les suites judiciaires ne sont pas encore connues.



De son côté, Brodkorb a envoyé un courriel au PDG d'Apple, Tim Cook, qui lui a souhaité un prompt rétablissement.

Ses genoux ont lâché

À Cincinnati, c’est une toute autre histoire qui a été relayée par WCPO. William Fryer, 83 ans, marchait sur le sentier de la rivière Ohio lorsque ses genoux ont lâché. Complètement seul, il a pu compter sur son Apple Watch qui a détecté la chute, appelé les services d'urgence et prévenu sa fille. Pour mémoire, la détection des chutes est activée par défaut pour les propriétaires d'Apple Watch de plus de 55 ans, mais les utilisateurs plus jeunes peuvent également l'activer dans les réglages (expliqué dans le lien précédent).



La police de Cincinnati a été capable de le localiser et les ambulanciers l'ont transporté à l'hôpital. Les radiographies ont finalement montré qu'il avait un gros caillot sanguin à l'origine de sa chute, mais les symptômes du caillot sanguin étaient atypiques et donc manqués par les médecins jusqu’à présent.



Fryer s'est fait retirer le caillot et a remercié son Apple Watch d'avoir pu appeler les secours.



Morale de l’histoire, la plupart des gens peuvent avoir besoin d’une Apple Watch a un moment donné, ce que rappelle la firme à chaque keynote de rentrée avec des dizaines de témoignages comme ceux-ci. Si vous souhaitez franchir le pas, n’hésitez pas à jeter un œil aux promotions des French Days.