La détection des pistes d'athlétisme sur Apple Watch est disponible en France

Encore une petite utilisation sympathique de l'Apple Watch. Si vous êtes du genre à régulièrement sprinter sur une piste d'athlétisme, cette information devrait vous plaire.

Running Time

Ni vu ni connu, Apple vient d'activer la fonction qui permet de détecter les pistes d'athlétisme à proximité sur les Apple Watch en France. En sélectionnant l'exercice Course (plein air), on aperçoit une notification qui permet de lancer la course en question, sur la piste détectée.



Étant donné que la piste est reconnue par le système, il suffit d'indiquer le numéro de fil dans lequel vous êtes prêt à vous lancer et le tour est joué. Une fois terminé, il n'y a plus qu'à quitter l'endroit pour que l'Apple Watch stoppe d'elle-même l'exercice.



Coté statistiques, plusieurs graphiques indiquent la distance parcourue, la durée, le rythme ou encore la fréquence cardiaque. Des données à retrouver directement dans l'application Forme de l'iPhone.

Pour rappel, cette nouvelle fonctionnalité est disponible depuis plusieurs mois aux États-Unis et depuis quelques semaines dans d'autres pays comme l'Italie, le Royaume-Uni ou encore le Canada. La France vient donc s'ajouter à cette liste.



Bien évidemment, toutes les pistes de course ne sont pas correctement intégrées au système. Les données fournies par Apple Plans sont assez complètes, mais pas parfaites. Si la vôtre ne l'est pas, n'hésitez pas à vous rendre dans l'application Forme pour envoyer une requête.



