La FDA aux États-Unis valide la fonction de détection de l'apnée de sommeil sur les Apple Watch

Avant de lancer une nouvelle fonctionnalité liée à la santé sur l'un de ses produits, Apple doit avoir l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Cela s'applique notamment aux fonctionnalités qui impliquent des diagnostics médicaux, la surveillance de la santé ou toute autre fonction susceptible d'avoir un impact sur la santé des utilisateurs. Cela garantit que les fonctionnalités respectent les normes de sécurité et d'efficacité médicales. Apple l'avait annoncé lors de l'Apple Event du 9 septembre : les Apple Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2 vont bénéficier de la détection de l'apnée du sommeil !

Apple a le feu vert juste avant la commercialisation de l'Apple Watch Series 10

Aujourd'hui, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a donné son feu vert à une nouvelle fonctionnalité qui va révolutionner la santé connectée : la détection de l'apnée du sommeil sur les Apple Watch. Cette nouveauté sera intégrée aux modèles Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, elle sera disponible dans plus de 150 pays, y compris en France, dès ce mois-ci.



L'apnée du sommeil est un trouble courant, mais potentiellement grave, dans lequel la respiration s'interrompt et reprend de façon répétée pendant le sommeil. Ce phénomène peut provoquer une hypertension, des maladies cardiaques, ainsi qu'une fatigue excessive, ce qui augmente considérablement les risques d'accident et les complications de santé à long terme. Autrement dit, si l'apnée du sommeil n'est pas traitée rapidement, elle peut avoir de lourdes conséquences.

La fonctionnalité de détection est spécifiquement destinée aux adultes de 18 ans et plus n'ayant pas encore été diagnostiqués avec l'apnée du sommeil. Elle repose sur les capacités de l'accéléromètre de l'Apple Watch, qui détecte les mouvements subtils associés aux perturbations respiratoires pendant le sommeil.



Les utilisateurs pourront suivre leurs troubles respiratoires directement dans l'application Santé de leur iPhone, où les niveaux de perturbation seront classés en deux catégories : « élevés » ou « non élevés ». Grâce à l'apprentissage automatique avancé, cette fonctionnalité a été testée et validée à travers une étude clinique rigoureuse.

Et en France ?

En ce qui concerne la France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a déjà donné son approbation pour la détection de l'apnée du sommeil sur les Apple Watch. Cela signifie que nous n'aurons pas à attendre le lancement de la fonctionnalité sur les Apple Watch Series 10, 9 et Ultra 2, elle sera disponible en même temps que les autres pays !