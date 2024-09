Apple Watch : le Canada approuve la détection de l’apnée du sommeil

Avant de lancer une nouvelle fonctionnalité santé sur l'un de ses produits, Apple doit d'abord obtenir l'approbation des autorités de régulation compétentes. Dans le cas de la détection de l’apnée du sommeil sur l’Apple Watch Series 9, 10 et Ultra 2, l’entreprise a eu l’accord aux États-Unis, en France et dans 148 autres pays. Aujourd’hui, le Canada s’ajoute à cette liste, preuve que la fonctionnalité est sérieuse !

La détection de l’apnée du sommeil est validée au Canada

Après l’approbation en France quelques jours avant le lancement de watchOS 11 et des nouvelles Apple Watch, c’est désormais au tour du Canada de valider la détection de l’apnée du sommeil proposée par Apple. Santé Canada a officiellement donné son feu vert pour rendre accessible cette fonctionnalité aux utilisateurs canadiens. Pour le moment, la date de lancement au Canada reste encore inconnue, mais il est cependant probable que cette nouveauté arrive avec une prochaine mise à jour, possiblement watchOS 11.0.1.

Comment Apple détecte l’apnée du sommeil ?

L’apnée du sommeil, un trouble souvent sous-diagnostiqué, se caractérise par des pauses répétées dans la respiration pendant le sommeil. Apple a conçu une fonctionnalité innovante reposant sur l’accéléromètre de l’Apple Watch, capable de détecter des mouvements subtils du poignet associés aux interruptions respiratoires nocturnes. Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique et des études cliniques validant son efficacité, cette technologie est en mesure d’identifier les signes d’apnée du sommeil modérée à sévère chez des adultes qui ne sont pas encore diagnostiqués.



Les utilisateurs pourront suivre les perturbations de leur respiration nocturne directement via l’application Santé sur leur iPhone, avec une catégorisation claire des troubles en « élevés » ou « non élevés ».



Alors que la France a devancé le Canada dans cette autorisation, il ne reste plus qu’à attendre la prochaine mise à jour pour que les utilisateurs canadiens puissent également bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité santé.



Source