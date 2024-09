La détection de l'apnée du sommeil est disponible en France

Apple a lancé hier soir la version finale de watchOS 11 après trois mois de tests bêta. La plus grande nouveauté n'est autre que la détection de l'apnée du sommeil, désormais disponible sur les Apple Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2 dans plus de 150 pays et régions, selon la société.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Apple Watch

Parmi les pays couverts figurent la France (dont Mayotte, Guadeloupe, Martinique et Réunion), la Belgique, la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour, et bien d'autres. Toutefois, l'Australie et le Canada ne bénéficient pas encore de cette fonctionnalité, ni même l'Algérie, le Maroc ou la Tuniise, car Apple attend l'autorisation réglementaire nécessaire dans ces régions.

Comme expliqué la semaine dernière, l'apnée du sommeil, un trouble qui interrompt la respiration pendant le sommeil, peut être grave. Apple explique que la détection utilise l'accéléromètre de l'Apple Watch pour « surveiller les petits mouvements du poignet associés à des interruptions des schémas respiratoires normaux ». Si ces interruptions se produisent fréquemment sur plusieurs nuits, elles peuvent indiquer un risque d'apnée du sommeil.

Les utilisateurs peuvent consulter leurs perturbations respiratoires nocturnes dans l'application Santé sur l'iPhone, avec une classification des perturbations en « élevées » ou « non élevées ».

Apple affirme que cette fonction a été développée à l'aide d'un « apprentissage automatique avancé » et d'un « vaste ensemble de données de tests d'apnée du sommeil de qualité clinique », puis validée dans le cadre d'une « étude clinique ». La firme américaine stipule que la fonction est destinée à détecter les signes d'apnée du sommeil modérée à sévère chez les personnes âgées de 18 ans ou plus qui n'ont pas déjà été diagnostiquées comme souffrant d'apnée du sommeil.



Mieux, Apple a récemment reçu l'autorisation de la FDA pour cette fonction aux États-Unis, et la société a partagé un document décrivant le développement et la validation de la fonction. C'est donc un véritable dispositif médical.



La nouvelle Apple Watch Series 10 sera lancée vendredi, tandis que l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 sont sorties l'année dernière.