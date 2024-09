Comment l'Apple Watch détecte l'apnée du sommeil

Comme prévu par les rumeurs, Apple a ajouté une fonctionnalité de détection de l'apnée du sommeil à l'Apple Watch Series 10, mais aussi à l'Apple Watch Ultra 2 et à l'Apple Watch Series 9. Bien que l'apnée du sommeil, une condition caractérisée par des interruptions respiratoires pendant la nuit, pouvait être repérée grâce au capteur d'oxygène dans le sang, Apple a choisi une approche différente. À la place, Apple a développé une méthode utilisant l'accéléromètre intégré de l'Apple Watch pour suivre les mouvements subtils pendant le sommeil, indicateurs d'interruptions respiratoires.

Une technique originale pour détecter l'apnée du sommeil

Cette fonctionnalité, qui fait partie du lot de santé d'iOS 18 et appelée "Troubles respiratoires", détecte les petits mouvements du poignet qui surviennent lorsqu'une personne présente des irrégularités respiratoires pendant la nuit. Ces perturbations peuvent signaler des cas potentiels d'apnée du sommeil. Pendant 30 jours, l'Apple Watch collecte des données sur ces mouvements et les analyse pour déterminer s'il existe des schémas réguliers suggérant une apnée modérée à sévère. Une fois suffisamment de données recueillies, les utilisateurs recevront une notification dans l'application Santé, où les résultats seront classés en "Élevé" ou "Non Élevé". Ces résultats peuvent être partagés avec un professionnel de santé pour un diagnostic médical.

Bien qu'il faille 30 jours de collecte de données pour générer des notifications d'apnée du sommeil, les utilisateurs peuvent déjà obtenir des informations nocturnes sur la qualité générale de leur sommeil via l'application Santé. Cette fonctionnalité offre un aperçu de la qualité du sommeil basée sur les troubles respiratoires. Divers facteurs, tels que la consommation d'alcool, les médicaments et la position durant la nuit, peuvent également affecter ces schémas, aidant ainsi les utilisateurs à comprendre comment leur mode de vie influence leur sommeil.

L'apnée du sommeil est une condition sérieuse qui provoque des arrêts temporaires de la respiration, empêchant ainsi le corps de recevoir une quantité suffisante d'oxygène et réveillant souvent la personne. Apple estime que plus d'un milliard de personnes dans le monde pourraient être touchées par cette maladie, ce qui fait de cette fonctionnalité une avancée majeure pour la santé publique.

Cette détection a été développée à l'aide de modèles d'apprentissage automatique avancés, basés sur des tests cliniques de détection de l'apnée du sommeil, et validée dans une étude clinique. Selon Apple, tous les participants identifiés par l'algorithme présentaient au moins une apnée du sommeil légère.

Apple prévoit que cette fonctionnalité de détection d'apnée reçoive l'autorisation des autorités sanitaires, comme la FDA aux États-Unis ou l'Agence européenne du médicament chez nous, et qu'elle sera disponible dans plus de 150 pays d'ici la fin du mois. Et pour une fois, Apple a ajouté cette nouveauté de manière rétroactive aux modèles de l'an dernier, comme la Series 9 et l'Ultra 2, en plus de la nouvelle Apple Watch 10. Bravo.