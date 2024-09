En conférence de presse, Steven Spielberg est interrompu par son Apple Watch qui détecte une chute

Tout comme des millions de personnes à travers le monde, le producteur et réalisateur Steven Spielberg, utilise chaque jour son Apple Watch pour rester connecté, mais aussi veiller sur sa santé. Comme vous le savez, l’Apple Watch est en capacité de détecter une chute et d’appeler automatiquement les urgences en communiquant votre localisation. Si la fonctionnalité est assez fiable, elle est aussi victime de fausses alertes, c’est pile ce qui est arrivé à Steven Spielberg en pleine conférence de presse !

Ce week-end, Steven Spielberg donnait une conférence de presse pour parler de son dernier film. Devant une foule de journalistes tous présents pour en savoir plus sur sa nouvelle création, l’événement a pris une tournure inattendue lorsque l’Apple Watch de Spielberg a soudainement signalé qu’il avait fait une chute sévère.



L’incident qui est survenu en pleine prise de parole de Spielberg, a été déclenché par un geste brusque de sa part quand il a fait frapper son poignet contre le fauteuil sur lequel il était assis. Cette fausse alerte de l’Apple Watch a rapidement capté l’attention des journalistes qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Spielberg a immédiatement retiré sa montre et l’a jetée par terre en rigolant.

Avant de la jeter, Spielberg a dû manuellement annuler l’alerte en appuyant sur un bouton sur l’écran. Conformément à la procédure standard de l’Apple Watch, un compte à rebours avec un volume très élevé s’est déclenché avant d’alerter les services d’urgence. En cas de non-réponse, la montre appelle automatiquement les services d’urgence ainsi que le contact principal du propriétaire. Heureusement, Spielberg a pu désactiver l’alerte avant que ces mesures ne soient prises.



Introduite avec l’Apple Watch Series 4, la fonction de détection des chutes a été largement saluée pour avoir sauvé des vies après des accidents. Néanmoins, il arrive parfois que de fausses alertes se produisent, elles peuvent se déclencher suite à un mouvement brusque du poignet qui peut être interprété comme une chute. Depuis son lancement, Apple a travaillé continuellement à travers les mises à jour de watchOS pour réduire ces fausses alertes. En 2024, même si des améliorations majeures aient été apportées, cette technologie n’est pas encore parfaite.

Steven Spielberg reacts to his Apple Watch going off during a Q&A at #Tribeca2024 pic.twitter.com/bD8TFgq4Gu