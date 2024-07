Il chute brutalement de vélo pendant une tempête, l'Apple Watch le détecte et appelle le 911

On ne le dira jamais assez, mais il ne faut pas voir l'Apple Watch comme une simple montre connectée qui suit votre activité physique et vous affiche les notifications, l'Apple Watch est bien plus que cela ! Souvent considérée comme un "ange gardien" grâce à la surveillance du rythme cardiaque, la détection des accidents ou encore la détection des chutes, l'Apple Watch produit chaque mois de belles histoires ! Le New York Post vient de partager l'histoire d'Eric Zollinger qui a eu un "coup de pouce" de son Apple Watch après être tombé de son vélo en pleine tempête.

L'Apple Watch détecte la chute

Au fil des générations d'Apple Watch, Apple a ajouté plusieurs fonctionnalités stratégiques liées à la santé et à la détection des accidents. Aujourd'hui, une Apple Watch est capable de détecter une anomalie dans votre rythme cardiaque, une baisse du taux d'oxygène dans le sang ou encore un accident de voiture et une chute brutale.



Si la majorité des histoires tournent autour des détections de fibrillation auriculaire qui poussent les utilisateurs d'Apple Watch à se rapprocher d'un centre hospitalier, une récente histoire change un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Un récent rapport aux États-Unis a mentionné l'histoire d'Eric Zollinger, un américain qui apprécie tout particulièrement de faire du vélo pour être en contact avec la nature et découvrir de beaux paysages.

Image de 9to5mac

Au cours d'un trajet de plusieurs kilomètres entre son travail et son domicile, Zollinger a été victime d'un accident de vélo. L'homme de 49 ans n'a pas pensé à vérifier la météo avant de quitter son lieu de travail, Zollinger est du genre à se dire "la pluie n'a jamais tué personne, ce n'est pas cela qui va m'arrêter". Sauf qu'il a clairement sous-estimé le mauvais temps, alors qu'il réalisait son trajet habituel, Zollinger a été confronté à une violente tempête qui l'a fait tomber brutalement de son vélo.



Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, il n'a pas eu le temps d'anticiper la chute tant elle a été rapide, provoquant ainsi un terrible choc entre son visage et le sol. Pendant plusieurs minutes, Zollinger a complètement été sonné, il ne pouvait pas appeler à l'aide un proche ni les urgences. Mais heureusement... il avait son Apple Watch à son poignet, celle-ci s'est d'ailleurs avérée très efficace, car elle a immédiatement détecté la chute et appelé le 911 comme son utilisateur ne répondait pas aux vibrations et aux sonneries pour demander si tout allait bien.



Dès qu'il a repris ses esprits, Zollinger allait appeler le 911, mais s'est rendu compte qu'une voix lui parlait, il s'agissait du standardiste du numéro d'urgence qui avait déjà sa localisation, mais qui avait besoin de plus de précisions avant de lancer une éventuelle intervention à la zone géographique communiquée par l'Apple Watch.



Eric Zollinger reconnaît que l'Apple Watch ne lui a peut-être pas sauvé la vie, mais elle a été présente dans un moment difficile qui aurait pu être bien plus grave, il déclare :

Je me sens très chanceux et reconnaissant de ce qui s'est passé et de la manière dont mon Apple Watch m'a aidé. C'est très astucieux de la part de la montre. Apple pense à tout. Je ne sais pas comment les choses se seraient passées pour moi si la montre n'avait pas lancé l'alerte.

Pensez à activer la détection des chutes

Que l'on soit jeune ou plus âgée, nous ne sommes jamais à l'abri d'une violente chute ou même d'un malaise. L'Apple Watch que vous portez au poignet est capable de vous aider au cas où il n'y a personne autour de vous.

Dans l'application "Watch" de votre iPhone, il est important de s'assurer que la détection des chutes est bien activée. Pour cela, rendez-vous dans "Appel d'urgence" puis activez "Détection des chutes" puis cochez "Toujours activée".



Dès que votre Apple Watch détectera une chute, elle se mettra à vibrer et à sonner pendant quelques secondes, puis appellera les urgences en communiquant votre localisation, si vous ne répondez pas que tout va bien.