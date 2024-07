Apple va désactiver la mesure d’oxygène dans le sang sur les dernières Apple Watch (màj)

L’un des atouts des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, c’est le capteur d’oxygène dans le sang. Malheureusement, cette fonctionnalité est au cœur d’un conflit judiciaire aux États-Unis. Une entreprise dans le domaine de la santé du nom de Masimo estime qu’Apple a violé plusieurs de ses brevets, une plainte qui semble être en défaveur d’Apple, car l’entreprise californienne a été contrainte de suspendre les ventes de ses deux Apple Watch pendant plusieurs jours en décembre. La commercialisation est de nouveau disponible grâce à la Cour d’appel des États-Unis, mais ce « sursis » ne va pas durer éternellement…





Apple a préparé des modèles d'Apple Watch modifiés qui "ne contiennent pas de fonctionnalité d'oxymétrie de pouls", a déclaré la société de technologie médicale Masimo dans un document déposé aujourd'hui auprès de la Cour d'appel fédérale des États-Unis.

L’Apple Watch Series 9 et Ultra 2 pourraient perdre le capteur d’oxygène dans le sang

Apple est toujours au centre d’une bataille judiciaire concernant la fonctionnalité d’oxygène dans le sang dans ses dernières Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Aujourd’hui marque une date limite clé : les parties impliquées dans l’affaire doivent déposer leur soutien ou opposition à la décision auprès du tribunal. L’enjeu principal réside dans la décision de la cour d’appel des États-Unis, qui doit trancher sur la suspension ou non de l’interdiction des derniers modèles d’Apple Watch pendant que l’appel d’Apple sur la décision initiale de l’International Trade Commission (ITC) est en cours.



L’ITC a déjà exprimé son opposition à la demande d’Apple, il y a peu de temps. Cette affaire a commencé avec la décision de l’agence des douanes concernant une mise à jour proposée par Apple pour ses montres afin d’éviter la violation de deux brevets appartenant à Masimo, une société spécialisée dans les appareils médicaux distribués aux hôpitaux. Ces brevets sont liés au capteur d’oxygène dans le sang intégré aux Apple Watch. Les avocats de Masimo soutiennent que la mise à jour d’Apple, qui consisterait à supprimer la fonctionnalité de calcul du taux d’oxygène dans le sang des nouvelles Apple Watch vendus aux États-Unis, ne relève pas de la décision de l’ITC. De leur côté, les douanes américaines ont conclu que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ne violent pas les brevets de Masimo en l’absence de cette fonctionnalité, ce qui est une très bonne nouvelle pour Apple !

Le dépôt des avocats de Masimo est limité en détails, en partie à cause des revendications de confidentialité d’Apple. Dans un tournant intéressant, l’Exclusion Order Enforcement Branch (EOE) des États-Unis a jugé que la mise à jour proposée par Apple ne relève pas du champ d’application des ordonnances correctives issues de l’enquête de l’ITC. Apple, de son côté, a clairement indiqué que ses montres « repensées » ne comprennent pas la fonctionnalité d’oxygène dans le sang.



Cette affaire soulève des questions importantes sur la protection des brevets, l’innovation dans les technologies portables et les limites de la refonte des produits en réponse aux litiges de brevets.



Via