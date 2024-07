Le site d'Apple souligne la suppression de la fonction d'oxygène sanguin de l'Apple Watch

Comme attendu, Apple a été contrainte de mettre à jour son site web américain pour informer les clients que la fonction d'oxygène sanguin de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 n'est plus incluse. En fait, elle est désactivée.



Apple a ajouté une bannière tout en haut des pages web relatives aux deux montres et a supprimé toute mention de la fonctionnalité dans son outil de comparaison des appareils.

Une application désactivée

Apple a supprimé l'accès à la fonction "Blood Oxygen" aux États-Unis (appelée "Oxygène sanguin" en France) dans un seul but : éviter l'interdiction de vente des Apple Watch 9 et Ultra 2. L'interdiction a été ordonnée par la Commission américaine du commerce international (ITC) après avoir statué qu'Apple violait les brevets d'oxymétrie de pouls de Masimo avec la fonctionnalité, qui est apparue pour la première fois sur la "Series 6" en 2020.

À partir de ce jour, les modèles d'Apple Watch vendus par Apple comprennent toujours l'application "Oxygène sanguin", mais elle est désactivée. Celui qui l'ouvrira recevra une alerte indiquant que l'application n'est plus disponible et sera dirigé vers l'application Santé sur l'iPhone.



Pour être complet sur ce sujet, sachez que tous les modèles vendus avant ce jeudi 18 janvier 2024 auront un capteur de taux d'oxygène dans le sang fonctionnel. Elle reste également disponible sur les modèles d'Apple Watch vendus en dehors des États-Unis, car l'interdiction de vente ne s'applique pas au niveau international.



Bien évidemment, Apple n'abdique pas et a fait appel de la décision de l'ITC. Comme vu cette nuit, la firme a expliqué :

"L'appel d'Apple est en cours et nous pensons que la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral devrait renverser la décision de l'ITC. Nous sommes en profond désaccord avec la décision de l'ITC et les ordonnances qui en découlent.



Dans l'attente de l'appel, Apple prend des mesures pour se conformer à la décision tout en veillant à ce que les clients aient accès à l'Apple Watch avec une perturbation limitée. Ces mesures comprennent l'introduction d'une version de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis sans la fonction d'oxygène sanguin. Il n'y a pas d'impact sur les Apple Watch déjà achetées qui incluent la fonction d'oxygène sanguin.



L'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 sans la fonction Oxygène sanguin seront disponibles sur apple.com à partir de 6h PT le 18 janvier, et dans les Apple Stores à partir du 18 janvier".

Espérons que cette bataille juridique ne s'importe pas en Europe ou au Canada. Si tel est le cas, Apple serait contrainte de retirer cette fonctionnalité partout, de quoi impacter les ventes.



Les revendeurs comme Amazon devraient en profiter quelques temps, ces derniers pouvant écouler leurs stocks sans problème. L'Apple Watch Series 9 est d'ailleurs en promotion actuellement.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.