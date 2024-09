La fonction Double Tap de l'Apple Watch s'invite dans une pub

Avant la semaine de la WWDC qui démarre ce lundi, Apple a partagé une nouvelle publicité amusante qui met l'accent sur la fonction Double Tap disponible sur les dernières Apple Watch. L'occasion de relancer quelques ventes, à trois mois de la présentation de l'Apple Watch X, marquant les dix ans du modèle.

Une pub qui donne le sourire

Dans le spot, un homme a attrapé un poisson géant depuis sa petite embarcation. Pendant qu'il tente de le maîtriser, et après avoir placé son iPhone en conséquence, il utilise la fonction Double Tap de l'Apple Watch afin de prendre une photo depuis le téléphone appairé. On notera qu'il tient alors le poisson qu'à une seule main à ce moment-là...

Vous le savez sans doute, l'Apple Watch dispose d'une application dédiée Camera Remote qui, lorsqu'elle est ouverte, active l'appareil photo de l'iPhone. La mise au point peut être effectuée en touchant l'écran, et une image peut être capturée à l'aide du bouton de minuterie de l'application Apple Watch. Et depuis watchOS 10.1, via le geste Double Tap.



Le Double Tap est uniquement disponible sur l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Il permet de naviguer dans le système et de réaliser différentes actions en rejoignant deux fois le pouce et l'index. La fonction utilise les capteurs de l'Apple Watch pour détecter les mouvements infimes et le flux sanguin afin de reconnaître le geste.



Apple utilisera probablement cette courte mais sympathique publicité sur ses réseaux sociaux dans les prochaines semaines.