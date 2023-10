Tout ce qu'on peut faire avec le Double Tap de watchOS 10.1

Avec la mise à jour watchOS 10.1 sortie hier soir, Apple a ajouté la fonction Double Tap aux montres Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Double Tap a été annoncée lors de la présentation des deux tocantes, mais n'a pas été livrée au lancement. Voici tout ce qu'on peut faire avec ce geste.

Comment ça marche Double Tap

Pour utiliser la fonction Double Tap, pas besoin de tutoriel, il suffit de pincer deux fois votre pouce et votre index ensemble, ce qui fait apparaître une petite icône sur l'Apple Watch pour vous indiquer que le tapotement a été reconnu. La fonction Double Tap utilise les capteurs de l'Apple Watch pour détecter les mouvements infimes et le flux sanguin lorsque les doigts sont positionnés d'une certaine manière. Selon le contexte, watchOS 10.1 (et supérieur) se chargera de réaliser une action.



Cette nouvelle fonctionnalité vient compléter les gestes existants tels que tapoter, glisser, lever pour réveiller et couvrir pour mettre en sourdine, qui rendent l'utilisation de l'Apple Watch simple et intuitive.

Les possibilités de Double Tap

Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire avec Double Tap, et Apple a fait en sorte qu'il fonctionne avec les actions les plus courantes que vous pourriez avoir besoin d'effectuer d'une seule main.



Le geste de double tape est utile dans les situations courantes où l'autre main de l'utilisateur est occupée, par exemple lorsqu'il promène le chien, cuisine ou boit son café. Voici les exemples de cas d'usage du communiqué de presse :

Répondre aux appels téléphoniques et y mettre fin.

Afficher un message à partir d'une notification, faire défiler des notifications plus longues avec une double tape supplémentaire, répondre en dictant et envoyer un message.

Ouvrir la pile intelligente à partir de n'importe quel cadran de montre et faire défiler les widgets de la pile.

Mettre en pause, reprendre et terminer un minuteur.

Arrêt et reprise d'un chronomètre.

Répétition d'une alarme.

Lire et mettre en pause de la musique, des podcasts et des livres audio.

Passer à la nouvelle vue Élévation dans l'application Boussole.

Prendre une photo avec l'iPhone à l'aide de la télécommande de l'app Appareil photo.

Démarrer ou arrêter les rappels d'entraînement automatiques.

Effectuer l'action principale à partir des notifications, comme répondre à un message entrant d'une application de messagerie et réveiller les rappels - y compris ceux provenant d'apps tierces.

Bien que le Double Tap puisse être utilisé avec des applications tierces par le biais de notifications entrantes, il n'y a pas d'API pour les développeurs à l'heure actuelle. En revanche, les développeurs peuvent profiter de Double Tap dans une certaine mesure en assignant l'action qui doit se produire lorsqu'un geste de ce type est utilisé sur une notification entrante.

Personnalisation du geste de double tap

Le Double Tap a été conçu pour sélectionner automatiquement l'action principale pour la plupart des applications et des notifications. Dans deux cas, l'utilisateur peut choisir une fonction différente : avancer dans les widgets de la pile intelligente ou sélectionner le premier widget disponible ; et lire ou mettre en pause un média pendant une session active, ou passer à la piste suivante à la place.

Cas limites

Notez que Double Tap ne fonctionne pas lorsque le mode faible consommation, la mise en veille, le mode théâtre ou le verrouillage de l'eau sont activés, et que vous devez d'abord lever votre poignet pour réveiller l'Apple Watch afin d'effectuer le geste. Double Tap ne fonctionne pas non plus sur les montres qui sont appariées en mode enfant.

Compatibilité du Double Tap

Double Tap est limité à l'Apple Watch Series 9 et à l'Apple Watch Ultra 2 car, comme l'ont déclaré les dirigeants d'Apple lors de la présentation des nouvelles montres, la puce S9 des nouveaux modèles est la première à être suffisamment puissante pour le système gestuel. On y croit moyen...



En tout cas, les propriétaires d'Apple Watch Ultra 2 et d'Apple Watch Series 9 devront mettre à jour leurs appareils vers watchOS 10.1 via l'app Apple Watch sur l'iPhone. watchOS 10.1 nécessitant un iPhone équipé d'iOS 17 ou d'une version ultérieure.