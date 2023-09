Il faut attendre watchOS 10.1 pour avoir le geste "double tap"

Apple a publié aujourd'hui watchOS 10.0.1, une mise à jour corrective du système d'exploitation watchOS 10 initialement sorti lundi. Mais, au-delà de la sécurité, les utilisateurs attendent surtout le prochain firmware. En effet, watchOS 10.1 activera un nouveau geste sur les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.

La prochaine mise à jour majeure de watchOS 10

Le nouveau geste "Double Tap" pour l'Apple Watch 9 et l'Apple Watch Ultra 2 n'est actif qu'à partir de watchOS 10.1 d'après plusieurs retours utilisateurs.



La première version bêta de watchOS 10.1 sera probablement disponible la semaine prochaine, et Apple a annoncé que la mise à jour logicielle serait publiée le mois prochain.



En attendant, il faut s'en remettre aux testeurs privilégiés, qui ont partagé leur avis sur les nouvelles Apple Watch 2023.

Le "Double Tap" permettra aux utilisateurs de pincer deux fois l'index et le pouce de leur main pour effectuer des actions courantes sur l'Apple Watch, telles que l'arrêt d'un minuteur, la lecture et la mise en pause d'une musique, la réponse et la fin d'un appel téléphonique, l'ouverture des widgets, et plus encore. Plus besoin de toucher l'écran pour une grande variété d'actions.

Apple précise que la fonctionnalité "Double Tap" est activée par le moteur neuronal plus rapide de la puce S9, ce qui limite cette nouveauté aux modèles Series 9 et Ultra 2. Apple dit avoir développé un algorithme qui détecte la "signature unique" de minuscules mouvements du poignet et des changements dans le flux sanguin lorsque l'index et le pouce sont tapotés ensemble.



Pour autant, une option d'accessibilité, légèrement plus limitée, appelée AssistiveTouch, est déjà disponible sur l'Apple Watch Series 4 et les modèles plus récents pour simuler un comportement similaire.



Le geste Double Tap de l'Apple Watch Series 9 en vidéo ! pic.twitter.com/0FqAK3pZyL — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 21, 2023

Comment installer watchOS 10.01

En attendant, sachez que pour installer watchOS 10.1, il faudra passer par l'application Apple Watch sur un iPhone fonctionnant sous iOS 17, en l'ouvrant et en allant dans Général > Mise à jour logicielle. Pour installer le nouveau logiciel, l'Apple Watch doit disposer d'au moins 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.