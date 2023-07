Les Apple Watch Ultra 2 et Apple Watch 9 seront bien plus rapides

L'Apple Watch Ultra 2 et la Series 9 bénéficieront de la plus grande amélioration des performances depuis des années, selon l'intraitable Mark Gurman de Bloomberg. Après nous avoir parlé de l'Apple Watch SE 3 ème version, il nous confirme que les milieu et haut de gamme seront plus rapides que jamais.

Du neuf dans les Apple Watch

Selon un nouveau rapport, les clients des très attendues Apple Watch 2023 peuvent s'attendre à bénéficier de performances accrues grâce à la plus grande mise à niveau de puce depuis des années.



L'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 devraient être annoncées en septembre, en même temps que la gamme iPhone 15, et il semble maintenant qu'elles auront un argument de vente majeur.



Apple n'a pas mis à niveau de manière significative les puces utilisées dans les Apple Watch depuis 2020 (les Series 6, Series 7 et Series 8 ont le même processeur), mais il est maintenant pratiquement certain que la puce S9 offrira "une augmentation assez importante des performances". Notre confrère américain note que la nouvelle puce S9 d'Apple se démarquera enfin de l'Apple Watch Series 6, chose que l'on avait déjà évoquée.



Grâce à une puce améliorée, les acheteurs des nouvelles Apple Watch peuvent s'attendre à des performances en hausse dans tous les domaines, y compris dans le guidage, la reconnaissance vocale, l'ouverture d'applications et l'actualisation des données. La mise à jour majeure du système d'exploitation d'Apple, watchOS 10, modifiera la façon dont l'Apple Watch est utilisée, en rendant les widgets plus accessibles. Il est possible que les améliorations de performances visent à porter encore plus haut la nouvelle ergonomie logicielle. Enfin, les nouveautés principales des montres connectées devraient être un design plus fin pour l'Apple Watch Ultra 2 et un nouveau capteur de glycémie pour l'Apple Watch 9.

Date de sortie des Apple Watch 2023

Les nouvelles Apple Watch Ultra 2 et Apple Watch Series 9 devraient toutes être annoncées lors d'un événement en septembre, probablement en même temps que les gammes iPhone 15 et iPhone 15 Pro. De nouveaux iPad et peut-être même de nouveaux Mac pourraient également arriver avant la fin de l'année 2023. La firme de Cupertino sépare depuis quelques années les conférences en deux keynote distinctes. La première en septembre, la seconde fin octobre / début novembre.



Quant aux prix, espérons qu'ils ne flambent pas... attendez-vous à près de 500 euros pour la Series 9 et 1000 euros pour l'Ultra 2.