L'Apple Watch Ultra a une batterie 76% plus grande et la puce S6

L'Apple Watch Ultra dispose d'une batterie 76% plus grande que celle de la Series 8 de 45 mm, selon des spécifications nouvellement découvertes dans une base de données de certification chinoise.



La certification, repérée par MySmartPrice, révèle que l'Apple Watch Ultra dispose d'une batterie de 542mAh, un chiffre qu'il faut comparer au deuxième plus grand modèle de la game, l'Apple Watch Series 8 de 45 mm qui est dotée d'une batterie de 308 mAh. Une augmentation importante qui permet à l'Ultra d'atteindre jusqu'à 60 heures d'autonomie sur une seule charge...

Le même processeur que l'Apple Watch 6

Les documents confirment également que l'Apple Watch Series 8, comme la nouvelle "Ultra", dispose du même processeur que les Series 6 et 7, et que la nouvelle Apple Watch partage également la même taille de batterie. À contrario, l'Apple Watch 8 de 41 mm dispose d'une batterie d'une capacité de 282mAh, tandis que la Series 7 dispose d'une batterie de 284mAh. Il est peu probable que la différence minime de taille de la batterie soit perceptible. La Series 8 de 45 mm partage également la même taille de batterie que la Series 7 de 45 mm.

Avec l'Apple Watch 8, Apple promet la même autonomie d'une journée entière que les modèles de la génération précédente. Avec l'Apple Watch Ultra, Apple affirme que les utilisateurs peuvent s'attendre à 36 heures d'utilisation normale et jusqu'à 60 heures avec le mode économie d'énergie activé, offrant ainsi la plus longue autonomie jamais obtenue sur une Apple Watch.



Le mode faible consommation, qui est disponible sur tous les modèles d'Apple Watch pris en charge par watchOS 9, prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant des fonctions telles que le rafraîchissement des apps en arrière-plan, l'affichage toujours actif, les mesures d'oxygène sanguin en arrière-plan, etc.