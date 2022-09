Prise en main et premier avis sur l'Apple Watch Ultra à 999 euros

Hier soir, Apple a annoncé le plus grand changement dans sa gamme de montres depuis son lancement, en annonçant la nouvelle Apple Watch Ultra, qui est destinée aux athlètes et aux aventuriers. Cette nouvelle tocante dispose d'une autonomie accrue, d'un bouton supplémentaire personnalisable, d'une couronne numérique plus grande, d'un GPS à double fréquence, d'une boussole redessinée, d'un mode nuit, d'un mode de plongée et de bien d'autres choses encore comme d'une connexion par satellite et de tous les capteurs des autres modèles (oxygène, ECG, température). Il s'agit de la première tentative d'Apple pour concurrencer des sociétés comme Garmin.



Cependant, ce n'est pas la seule montre qu'Apple a annoncée aujourd'hui. La société a également annoncé une nouvelle version de l'Apple Watch Series 8, qui intègre un capteur de température pour améliorer le suivi du cycle et de l'ovulation. Elle intègre également un système de détection des collisions pour la conduite de véhicules. En outre, les nouvelles montres disposent d'un nouveau mode économie d'énergie qui double l'autonomie de la batterie.

Fiche technique de l'Apple Watch Ultra

Celle qui porte le nom d'Apple Watch Ultra - et non pas Apple Watch Pro comme l'avançaient les rumeurs - est spécifiquement conçue pour les athlètes de haut niveau et les aventuriers. Voici une liste rapide des principales différences avec les modèles classiques :

Taille de l'écran augmentée à 49mm

Nouveau boîtier en titane avec écran en verre saphir à bords plats

Ajout d'un nouveau bouton, appelé bouton Action, conçu pour être utilisé avec des gants.

Augmentation de la taille de la couronne numérique rotative pour une utilisation avec des gants.

Résistance à l'eau augmentée à WR100 (100m) pour une utilisation en plongée.

Ajout d'un haut-parleur supplémentaire pour un volume extérieur plus élevé

Possède maintenant trois microphones pour l'annulation du vent.

Ajout d'une sirène d'alarme de 80 dB, pour une utilisation en cas d'urgence ou pour attirer l'attention.

La fonction cellulaire est intégrée à chaque Apple Watch Ultra

Augmentation de l'autonomie de la batterie en veille à 36 heures, ou jusqu'à 60 heures en mode faible consommation.

Ajout du mode Entraînement à faible consommation, qui, selon Apple, peut gérer une course Ironman (avec GPS).

Augmentation de la luminosité de l'écran à 2 000 Nits

Ajout d'un capteur de température pour un meilleur suivi des cycles (également sur la Watch 8)

Ajout d'une application boussole remaniée avec une option de retour en arrière.

Ajout d'un nouveau mode ordinateur de plongée, ainsi qu'un partenariat pour une application dédiée à l'ordinateur de plongée.

Ajout de la détection des collisions avec les véhicules (également sur la Watch 8/Watch SE 2nd Gen)

Prix : 999 euros (ou 799 dollars)

Livraison le 23 septembre

Tout ceci s'ajoute à toutes les fonctionnalités existantes de l'Apple Watch, comme expliqué plus haut.

Prise en main de l'Apple Watch Ultra

Le design

Si, de loin, l'Apple Watch Ultra ressemble a ses congénères, de près, tout a changé ou presque. Tout d'abord, il y a ce boîtier en titane de 49 mm, avec un verre saphir à l'avant qui protègre un nouvel écran plus grand de 2 pouces, ce qui en fait la plus grande Apple Watch à ce jour. La différence est notable avec la plus grande des Apple Watch 8, d'autant que son écran totalement plat la rend encore plus massive. Pourtant, elle est étonnamment légère (pour son gabarit). Et la finition est exemplaire, avec une sensation de qualité que l'on ne retrouve chez aucun autre fabricant de montres connectées.



Du côté de l'instrumentation, on note l'arrivée d'un nouveau bouton, le bouton dit d'action, tandis que la couronne numérique a été agrandie, les deux étant conçus pour une utilisation avec des gants. Vous pouvez utiliser le bouton d'action pour démarrer directement une course (par opposition au compte à rebours de 3 secondes), ainsi que pour changer de sport dans un triathlon, ou pour marquer des tours. C'est très pratique.



Ensuite, ils ont ajouté un haut-parleur supplémentaire pour un volume plus fort, tout en ayant trois micros simultanés pour une meilleure qualité audio en utilisant ces derniers pour faire l'annulation du vent lorsque l'on téléphone. C'est similaire à ce que font la plupart des caméras d'action sur le marché.



De plus, dans le cadre de cette nouvelle disposition des haut-parleurs, il y a une nouvelle sirène d'urgence de 80db au cas où vous auriez besoin d'alerter les gens à proximité. En cas de chute, cela pourrait vous aider.

L'autonomie

La fonction cellulaire est intégrée à chaque Apple Watch Ultra, avec 36 heures d'autonomie sur une seule charge, ou jusqu'à 60 heures d'autonomie avec un nouveau réglage de la batterie qui sera lancé plus tard cet automne. Il y a également un nouveau mode d'entraînement à faible consommation d'énergie, qui, selon l'Apple Watch, permettra (spécifiquement) de réaliser une épreuve d'Ironman sur une seule charge de l'Apple Watch. Cependant, il n'y a pas encore de détails sur ce qui est exactement réduit dans ce mode d'entraînement spécifique. Et bien sûr, nous n'avons pas pu le tester. En revanche, le mode nuit est très sympa, à voir à l'usage.

GPS amélioré

L'Apple Watch Ultra intègre une nouvelle puce GPS multibande/double fréquence, à la fois sur L1 et L5. Le multi-bande est potentiellement utile dans les environnements urbains profonds, ainsi que dans les montagnes et autres scénarios de blocage des satellites. Ce faisant, la montre rejoint le camp de COROS/Garmin/Huawei en ce qui concerne la précision des tracés GPS.



Pour l'occasion, Apple a conçu un nouveau cadran de montre appelé "Way Finder", qui a une boussole intégrée. Mais surtout, il y a l'application boussole remaniée. Cette application ne se contente pas de vous indiquer le nord, elle permet également d'enregistrer des points de repère, de revenir en arrière grâce à la fonction Back Track et de garder une trace de vos déplacements par GPS lors d'une randonnée ou d'une promenade.

Pour la plongée

Pour les plongeurs, l'appareil a été doté de la certification WR100 et d'une nouvelle application de mesure de la profondeur indiquant la température de l'eau, le temps passé sous l'eau et la profondeur actuelle. Il a été certifié conforme à la norme EN13319 pour les ordinateurs de plongée. Cependant, la société s'est également associée à Huish Outdoors pour créer une application d'ordinateur de plongée, appelée Ocean+, pour la plongée récréative, jusqu'à une profondeur de 35 mètres environ.



Il s'agit d'une application de plongée complète qui couvre les fonctions de plongée les plus courantes que l'on trouve sur la plupart des applications de plongée récréative. Elle comprend les limites de décompression, les vitesses de remontée/descente et un palier de sécurité. L'application est conçue pour utiliser le nouveau bouton et la couronne numérique sous l'eau. Cette application sera disponible plus tard cet automne.

Les bracelets

Enfin, chacune des trois éditions de l'Apple Watch Ultra est livrée avec l'un des trois bracelets Loop différents. Il s'agit de Ocean Loop (à gauche), Trail Loop (au milieu) et Alpine Loop (à droite). La plus cool, selon nous, est la Trail Loop, mais c'est une affaire de goût.

Notre avis

L'Apple Watch Ultra est proposée au prix de 999 € (un seul modèle, mais des bracelets différents), et sera disponible à partir du 23 septembre.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'un avis et non d'un test, puisqu'il faudra avoir l'Apple Watch Ultra pendant des jours voire des semaines pour se faire une idée de la précision et des capacités de la montre. En tout cas, tout cela indique clairement qu'Apple se lance dans le domaine de l'outdoor/ultra/aventure grâce à des caractéristiques matérielles et logicielles rendant l'utilisation facile par tous les temps, n'importe où.

Que vous fassiez de la plongée, de la course de fond, du triathlon ou de l'ultra-trail, Apple a ce qu'il faut pour vous. Cependant, Apple ne va pas (encore) jusqu'à proposer des analyses sportives et des fonctions logicielles de remise en forme aussi poussées que celles que l'on trouve sur les montres destinées aux sports d'endurance. Mais nul doute que les développeurs vont s'y pencher rapidement et nous proposer des solutions intéressantes.



Pour finir, voici la vidéo de présentation officielle d'Apple :

