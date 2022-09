Tout savoir sur le nouveau mode économie d'énergie de watchOS 9

Apple a présenté hier soir trois nouvelles versions de l'Apple Watch lors de son événement spécial "Far out" : l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch SE 2. Au cours du keynote, la société a révélé que les nouveaux modèles seront dotés d'un "mode économie d'énergie" pour prolonger l'autonomie de la batterie. Heureusement, cette fonctionnalité arrive également sur les anciens modèles d'Apple Watch avec watchOS 9.

Mis en avant sur les Apple Watch 8 et Apple Watch Ultra

Le mode faible consommation pour l'Apple Watch a d'abord fait l'objet d'une rumeur selon laquelle il s'agirait d'une fonctionnalité de watchOS 9. Cependant, la mise à jour a été annoncée en juin lors de la WWDC 2022 sans cette option, ce qui a conduit certaines personnes à croire qu'Apple la rendrait exclusive aux nouveaux modèles d'Apple Watch.



Et, Apple a effectivement annoncé le mode faible consommation lors de la conférence comme une fonctionnalité de l'Apple Watch Series 8 et de l'Apple Watch Ultra. Toutefois, les utilisateurs de l'Apple Watch Series 4 et des modèles ultérieurs obtiendront également cette fonction par le biais d'une mise à jour logicielle la semaine prochaine.



Les modèles actuels d'Apple Watch disposent déjà d'une fonctionnalité appelée "Mode Réserve d'énergie". Cependant, cette fonction désactive à peu près toutes les fonctionnalités de l'Apple Watch et n'affiche que l'heure pour économiser la batterie. Bien que cela fonctionne en cas d'urgence, les utilisateurs doivent redémarrer l'Apple Watch pour pouvoir accéder aux applications et à d'autres fonctions.

Le nouveau mode faible consommation de l'Apple Watch

Avec le nouveau mode faible consommation qui arrive dans watchOS 9, les utilisateurs pourront doubler l'autonomie de la batterie de l'Apple Watch sans perdre l'accès à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il devrait fonctionner de manière très similaire au mode faible consommation déjà disponible sur l'iPhone, l'iPad et le Mac.



Selon Apple, lorsque cette option est activée, l'Apple Watch désactivera ou limitera certaines fonctionnalités, comme l'affichage permanent, le démarrage automatique des séances d'entraînement, les notifications de santé cardiaque, la connectivité cellulaire, etc. afin d'économiser la batterie. Il sera donc possible d'utiliser la plupart des applications de sa montre, et voir ses cadrans préférés.



Sur l'Apple Watch 8, Apple affirme que le mode faible consommation peut faire grimper l'autonomie de la batterie jusqu'à 36 heures sur une seule charge, contre 18 heures avec l'option désactivée. Sur l'Apple Watch Ultra, ce chiffre peut atteindre 60 heures d'autonomie avec le mode faible consommation activé - après une mise à jour à venir (watchOS 9.1). Bien entendu, les chiffres ne sont pas forcément aussi impressionnants sur les anciens modèles d'Apple Watch.



Apple affirme que le mode faible consommation peut être utile dans de nombreux cas. Il peut facilement être activé ou désactivé via le centre de contrôle.

Profitez de 18 heures d’autonomie. Ou passez en mode économie d’énergie afin d’avoir jusqu’à 36 heures pour faire tout ce que vous aimez. Idéal quand vous n’avez pas accès à votre chargeur – par exemple lors d’un long vol.

Disponibilité

Apple indique que le mode économie d'énergie sera disponible directement à la sortie de watchOS 9. La mise à jour sera disponible pour les Apple Watch 4 et ultérieures dès le lundi 12 septembre, en même temps qu'iOS 16.