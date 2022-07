Le mode économie d’énergie amélioré se confirme sur WatchOS 9

Dans sa traditionnelle lettre d'information dominicale « Power On », Mark Gurman de Bloomberg a de nouveau affirmé qu'un mode faible consommation étendu était toujours en cours de développement pour l'Apple Watch 8 et qu'il était en passe de sortir en même temps que la version finale de watchOS 9 plus tard cette année.

Un mode déjà connu

Alors que l'Apple Watch dispose déjà d'un mode « Réserve d'énergie » depuis le premier modèle de 2015 qui n'affiche que l'heure à l'écran pour préserver la batterie, le journaliste américain a déclaré que le nouveau mode faible consommation étendu permettrait d'utiliser des applications et d'autres fonctions tout en prolongeant véritablement l’autonomie. Gurman a d'abord rapporté que la fonction était en cours de développement en avril, mais Apple n'a pas annoncé cette nouveauté lors de la présentation de watchOS 9 à sa conférence des développeurs WWDC en juin.

Gurman pense qu'Apple pourrait annoncer le nouveau mode faible consommation à une date ultérieure, tout comme le nouveau mode isolement pour iOS 16 a été annoncé un mois plus tard. watchOS 9 devrait sortir en septembre, parallèlement au lancement de l'Apple Watch 8, d'une nouvelle Apple Watch SE et d'une nouvelle version extrême de l'Apple Watch.



Gurman a précédemment affirmé que le mode faible consommation pourrait être une " fonctionnalité exclusive au matériel ", suggérant qu'elle pourrait être limitée à l'Apple Watch 8 et probablement aux autres nouveaux modèles, notamment la tocante pour les baroudeurs.