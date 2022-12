L'autonomie de l'Apple Watch Ultra s'envole avec watchOS 9.2

watchOS 9.2 apporte un certain nombre d'améliorations, mais une mise à jour intéressante qu'Apple n'a pas évoquée dans les notes de mise à jour est une amélioration de l'autonomie de la batterie de l'Apple Watch Ultra.



Selon Apple, lorsque l'Apple Watch Ultra est utilisée avec la fonction de suivi des séances d'entraînement multisports, la tocante peut atteindre 17 heures d'utilisation continue avec watchOS 9.2.

Avant cela, Apple a déclaré que l'Apple Watch Ultra peut obtenir "jusqu'à 12 heures d'entraînement en extérieur avec GPS" ou "jusqu'à 10 heures d'entraînement en extérieur avec GPS et LTE". L'amélioration est donc substantielle, chose que Jake Krol a confirmé, tout en expliquant qu'Apple avait mis à jour son site :

Clarifying here that this up to 17 hours for a multisport workout on Apple Watch Ultra is a new claim for battery, so not tied to latest watchOS update. https://t.co/2UOuFgfkPY