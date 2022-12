Apple publie la version finale du firmware watchOS 9.2 pour Apple Watch

Apple lance également la version finale de watchOS 9.2 pour les Apple Watch, pour succéder à watchOS 9.1, une mise à jour qui a ajouté la prise en charge de Matter, la possibilité d'avoir Apple Fitness sans une montre, et plus encore comme une autonomie améliorée.



Cette mise à jour accompagne iOS 16.2, iPadOS 16.2 et autre tvOS 9.2.

watchOS 9.2 est disponible en version finale

Les clients Apple peuvent obtenir le nouveau firmware watchOS 9.2 en téléchargeant la mise à jour depuis le menu Réglages de leur montre, ou depuis l'iPhone appairé. Attention, il faut que la montre ait au moins 50% de batterie et soit placée sur son socle de chargement. Si vous ne voyez pas la nouvelle version, retentez un peu plus tard.



Au programme, pas de grandes nouveautés, mais quelques améliorations et correctifs.

Nouveautés de watchOS 9.2

Pour ses montres connectées, Apple a publié la mise à jour watchOS 9.2 qui introduit la prise en charge d'une nouvelle architecture pour Maison qui a également été intégrée à iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS Ventura.



La mise à jour ajoute également une fonctionnalité d'entraînement sur un itinéraire de course pour les coureurs et les cyclistes. Race Route est conçue pour permettre aux athlètes de se mesurer à eux-mêmes sur un parcours qu'ils ont déjà effectué ou suivi en tant que course ou vélo en extérieur sur l'Apple Watch.

Voici les notes de version officielles :

watchOS 9.2 comprend de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bugs, notamment :



- L'entraînement Outdoor Run détecte désormais automatiquement votre arrivée sur une piste de course et fournit des métriques spécifiques à la piste.



- Race Route vous permet de vous mesurer à vos performances précédentes dans les entraînements Outdoor Run, Outdoor Cycle et Outdoor Wheelchair.



- Nouvel algorithme Kickboxing personnalisé dans l'application Workout pour des mesures plus précises.



- L'application Bruit indique quand les niveaux de bruit ambiant sont réduits lorsque vous portez des AirPods Pro (1ère génération) et des AirPods Max avec annulation active du bruit.



- Les utilisateurs de Family Setup peuvent être invités à l'application Home pour contrôler les enceintes HomePod et les accessoires de maison intelligente, et déverrouiller les portes avec les clés de maison dans Wallet.



- Prise en charge de l'accessibilité pour visualiser le moment où la sirène est utilisée sur l'Apple Watch Ultra.



- Amélioration du temps de réponse et de la précision des commandes gestuelles pour AssistiveTouch et Quick Actions.



- Optimisations de la détection des pannes sur l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch SE (2e génération)



- Correction d'un bogue entraînant l'affichage d'une heure incorrecte immédiatement après la désactivation d'une alarme en mode veille.



- Correction d'un bogue entraînant des interruptions des sessions de pleine conscience

Compatibilité de watchOS 9.2

Si vous êtes en possession d'une Apple Watch 4 jusqu'à une Apple Watch Ultra, vous pouvez installer watchOS 9.2. D'après nos premiers tests, l'autonomie est encore améliorée, notamment si vous utilisez le mode économie d'énergie.