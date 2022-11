watchOS 9.2 inclut des itinéraires de course pour les coureurs et les cyclistes

Avec la troisième bêta de watchOS 9.2 qui a été fournie aux développeurs mardi, Apple a ajouté la nouvelle fonctionnalité "Race Route" à l'app Exercice. Comprenez qu'il s'agit d'une fonction qui permet de se surpasser, que ce soit à vélo ou à pied.

Toujours plus haut, plus fort

Conçue spécialement pour les coureurs et les cyclistes, la fonction "itinéraire de course" vous permet de vous mesurer à vous-même sur un parcours que vous avez déjà effectué en course à pied ou à vélo en extérieur sur l'Apple Watch.

Vous pouvez vous mesurer à votre meilleur résultat ou à votre dernier essai sur n'importe quel parcours de course en plein air fréquemment effectué, et la fonctionnalité offre également des conseils sur le rythme en cours de session pour que votre progression reste compétitive. Une idée piquée notamment à l'app Nike Run Clud.



À venir plus tard cette année, Race Route est compatible avec l'Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs. La prochaine version de watchOS 9.2 devrait également inclure Track Detection, qui détecte automatiquement votre arrivée sur une piste de course et combine les données d'Apple Plans avec le GPS pour fournir une carte de parcours plus précise et des mesures d'allure et de distance plus précises.



watchOS 9.2 introduit également la prise en charge d'une nouvelle architecture de l'app Maison qui a également été ajoutée à iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS Ventura.