Un écran légèrement plus grand pour l'Apple Watch Ultra 3

Apple s’apprête à dévoiler l’Apple Watch Ultra 3 en septembre 2025, avec comme principale nouveauté un écran plus grand et potentiellement de nouvelles technologies d’affichage.

Apple Watch Ultra 3 : un écran plus grand pour la prochaine génération

Apple s’apprête à dévoiler l’Apple Watch Ultra 3 lors de sa traditionnelle keynote de septembre 2025. Après une année 2024 sans véritable évolution matérielle — la version Ultra 2 n’avait reçu qu’une nouvelle couleur — les attentes sont élevées pour ce modèle destiné aux utilisateurs les plus exigeants.

L’une des principales nouveautés attendues concerne la taille de l’écran. Selon les informations rapportées par MacRumors, la nouvelle Apple Watch Ultra 3 pourrait bénéficier d’un écran plus grand que celui de l’Ultra 2. Actuellement, ce modèle dispose d’un écran OLED de 1,93 pouce, logé dans un boîtier de 49 mm. Pour sa remplaçante, Apple envisagerait une augmentation d’environ 10 %, ce qui porterait la diagonale à 2,12 pouces.

Une telle amélioration de la taille d’affichage offrirait une expérience visuelle plus confortable, notamment pour les activités sportives, la cartographie, ou encore la lecture des notifications. Sans oublier la superbe nouvelle interface Liquid Glass. Il est peu probable qu’Apple agrandisse le boîtier lui-même : le gain de surface pourrait venir d’une réduction des bordures autour de l’écran, permettant ainsi une meilleure utilisation de l’espace existant.

En plus de cet écran plus large, Apple pourrait intégrer une technologie d’affichage plus avancée. Certaines rumeurs évoquent l’adoption d’un écran OLED dit « à angle large », améliorant encore une fois la visibilité selon l’inclinaison du poignet comme sur l'Apple Watch Series 10. D’autres spéculations vont plus loin et imaginent un passage au microLED, une technologie plus lumineuse, économe en énergie et plus durable, bien que son intégration dès 2025 reste très incertaine.

Outre l’écran, plusieurs fonctionnalités seraient également en préparation pour cette nouvelle génération. Apple travaillerait sur l’ajout de la connectivité 5G RedCap, qui permettrait une meilleure gestion de l’autonomie sur le réseau cellulaire. Côté santé, la mesure de la pression artérielle est régulièrement mentionnée depuis plusieurs mois, mais son intégration dès cette année n’est pas encore confirmée.

Avec l’Ultra 3, Apple chercherait donc à renforcer l’attractivité de sa montre la plus haut de gamme, en misant sur un écran plus grand, des technologies avancées et de nouvelles fonctions pratiques pour les aventuriers comme pour les professionnels. Réponse attendue en septembre lors de l’annonce officielle.