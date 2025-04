L’Apple Watch SE 3 pourrait avoir un écran plus grand

Alors que l’automne approche et que les rumeurs s’intensifient autour des futurs produits de Cupertino, l’Apple Watch SE 3 semble vouloir prendre plus de place… littéralement ! Les dernières fuites suggèrent que le modèle entrée de gamme d’Apple pourrait bientôt emprunter les tailles “premium” déjà adoptées par la Series 7 jusqu'à la 9, à savoir 41 et 45 mm.

Des écrans plus grands pour l’Apple Watch SE

Selon les informations glanées par le réputé analyste Ross Young dans un post privé sur X, deux nouvelles tailles d’écrans seraient déjà en production : environ 1,6 et 1,8 pouces, soit un passage du 40/44 mm actuel à des formats proches des 41/45 mm des modèles haut de gamme. Cette légère augmentation pourrait sembler anecdotique, mais elle s’inscrit dans la volonté d’Apple d’offrir une expérience plus moderne et immersive, même sur ses montres les plus accessibles.

Un écran plus généreux ne se traduit pas uniquement par un confort visuel accru. Cela ouvre la porte à de nouveaux cadrans et à davantage de possibilités de personnalisation, des aspects souvent réservés aux modèles plus coûteux. Avec la démocratisation progressive des technologies chez Apple, il devient plausible que l’Apple Watch SE 3 intègre des fonctionnalités esthétiques et pratiques initialement pensées pour les modèles phares. De là à penser que la future Apple Watch entrée de gamme sera une "11e", il n'y a qu'un pas.

Un design repensé pour coller à tous les poignets

La SE pourrait également s’offrir une cure de jeunesse, avec des bordures affinées et potentiellement un boîtier réimaginé. Plusieurs sources évoquent d’ailleurs la possibilité d’un châssis plus compact malgré la taille accrue de l’écran, afin de mieux convenir aux poignets plus fins, une clientèle jeune ou féminine étant particulièrement visée. Apple n’a d’ailleurs jamais caché son ambition de séduire un public familial, la SE étant l’option favorite pour équiper les enfants. En ce sens, les ingénieurs auraient d'abord pensé à un cadran en plastique avant de se raviser pour des raisons de coûts.

Si la production des écrans a déjà débuté, tout porte à croire que cette nouvelle Apple Watch SE sera révélée en septembre, en même temps que la Series 11 et l’Ultra 3. Un rendez-vous qui pourrait consacrer la SE comme la montre connectée la plus polyvalente et accessible de la gamme Apple, tout en continuant d’inspirer la concurrence Android sur le terrain du rapport qualité-prix. En tout cas, la montée de gamme de l'Apple Watch SE semble inévitable, comme l'iPhone.