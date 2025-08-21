Apple Watch : Masimo crie au scandale après le retour de l'oxymètre et contre-attaque

La saga judiciaire entre Apple et Masimo connaît un nouveau rebondissement. Après qu'Apple a récemment trouvé une parade pour réactiver la mesure d'oxygène sanguin sur ses montres connectées, le fabricant de dispositifs médicaux contre-attaque. Cette fois, c'est directement les douanes américaines qui sont dans le viseur.

Apple contourne l'interdiction avec une astuce technique

La semaine dernière, Apple a surpris en annonçant le retour de la fonction d'oxymétrie sur l'Apple Watch aux États-Unis. Rappelons qu'en décembre 2023, cette fonctionnalité avait été désactivée en Amérique suite à une décision de la Commission du commerce international américaine (ITC), qui avait donné raison à Masimo dans son procès pour violation de brevets.

L'ingéniosité d'Apple réside dans sa nouvelle approche : au lieu de calculer le taux d'oxygène directement sur la montre, c'est désormais l'iPhone qui s'en charge. Cette modification technique permet théoriquement de contourner l'interdiction, puisque le processus ne se déroule plus uniquement sur l'Apple Watch. Une solution élégante qui illustre une fois de plus la capacité d'Apple à innover face aux contraintes réglementaires.

Masimo crie au scandale et attaque les autorités

Masimo ne l'entend pas de cette oreille et vient de déposer une nouvelle plainte, mais cette fois contre les douanes américaines (CBP). L'entreprise reproche aux autorités d'avoir autorisé Apple à réactiver cette fonction lors d'une réunion du 1er août, sans en informer Masimo ni lui permettre de présenter ses arguments.

Plus troublant encore, Masimo affirme n'avoir découvert cette décision que le 14 août, lors de l'annonce publique d'Apple. Dans sa plainte déposée mercredi devant le tribunal fédéral de Washington, l'entreprise dénonce une violation de ses droits constitutionnels et demande une injonction temporaire pour annuler la décision des douanes. En clair, Masimo aurait voulu être informé de la parade d'Apple pour pouvoir de nouveau contre-attaquer.

La société pointe également du doigt le timing suspect : après des mois de refus d'appel, Apple annonce de nouveaux investissements de 100 milliards de dollars aux États-Unis en août, suivi quelques jours plus tard par cette autorisation inattendue. Si aucune accusation directe n'est formulée, les sous-entendus sont transparents.

Cette nouvelle bataille juridique pourrait bien forcer Apple à désactiver à nouveau cette fonction très appréciée des utilisateurs, en attendant qu'une décision définitive soit prise.



