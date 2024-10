CarKey : après l'hôtel, Apple s'attaque à la location de voitures

À l'occasion des 10 ans d'Apple Pay, Jennifer Bailey, Vice-Présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet, a donné quelques indices sur l'avenir du portefeuille numérique d'Apple, notamment pour les clés de voiture et les pièces d'identité.

Vers des clés numériques pour les locations de voiture ?

Parmi les prochains cas d'usage envisagés, Bailey cite notamment la location de véhicules : "Imaginez pouvoir réserver une voiture, confirmer votre identité... La société de location pourrait vous délivrer une clé numérique, utilisable pour déverrouiller et conduire la voiture."

Apple travaille déjà avec plus de 30 constructeurs automobiles sur des clés numériques, dont BMW, Hyundai et Kia. Certaines chaînes hôtelières permettent aussi d'accéder aux chambres via Apple Wallet. La location de voitures semble donc une suite logique. CarKey pour les loueurs leur permettrait de gérer plus facilement leur flotte de véhicules ainsi que les accès des clients, à condition qu'ils aient aussi un iPhone.

Identité numérique : un déploiement progressif

Côté pièces d'identité numériques, seuls 7 États américains les prennent en charge pour l'instant dans Apple Wallet. Mais d'autres suivront, assure Bailey. Cela prendra du temps, le temps que chaque État comprenne l'approche d'Apple en matière de sécurité et de confidentialité des données. Comme pour Apple Pay à ses débuts.

Dans les transports aussi, "les gens adorent" pouvoir payer leur ticket de métro ou de bus avec leur iPhone, se réjouit Bailey. L'objectif ultime ? "Un futur où vous pourrez laisser votre portefeuille physique à la maison."

Si la technologie de base est au point, il reste encore du chemin. Mais Apple compte bien continuer à étendre les fonctionnalités de son Wallet, avec en ligne de mire la dématérialisation complète de nos portefeuilles d'ici 10 ans. Les clés de voiture pour la location pourraient être une prochaine étape clé.



