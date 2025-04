L’app Sidecar permet de lire des vidéos sur CarPlay

Les utilisateurs de CarPlay demandent depuis longtemps des navigateurs web et des applications de streaming vidéo pour une utilisation à l'arrêt (mais pas que), mais Apple limite les applications CarPlay à certaines catégories pour des raisons évidentes de sécurité. Des adaptateurs exécutant des applications Android et affichant CarPlay ont servi de solution de contournement, tout comme les solutions de jailbreak, mais une nouvelle option est apparue sur l’App Store.

Découvrez Sidecar: Automotive assistant

Une application compatible CarPlay, Sidecar, disponible sur l'App Store, inclut désormais une fonction de navigateur web pour le streaming vidéo. L'application permet aux utilisateurs de saisir une URL sur leur iPhone, puis d'accéder à la fonction web via l'interface CarPlay pour charger et lire des vidéos à l'arrêt.

Bien que Sidecar existe depuis un certain temps comme application utilitaire de type « ordinateur de bord » (OSB) avec support CarPlay, sa dernière mise à jour 2.3.4, intégrant le navigateur web et le lecteur vidéo, a passé l'examen d'Apple sans problème, malgré la position stricte de la société à la pomme sur ces fonctionnalités. Le navigateur et le lecteur vidéo ne sont pas parfaits et il existe un risque que cette fonction soit supprimée dans de futures mises à jour si Apple s’en aperçoit la prochaine fois. Mais c’est une première sur l’App Store.



Sidecar intègre un scanner OBD avec widgets CarPlay sur la cartographie, des Raccourcis et la synchronisation iCloud, offrant navigation détaillée dans les véhicules compatibles. L’app affiche des données en temps réel sur votre voiture (modèles depuis 1996), gère les rappels constructeurs aux US et enregistre les trajets automatiquement, tout comme votre position lorsque vous vous garez.

Comment installer Sidecar

Sidecar, du même nom que la fonction pour transformer l’iPad en écran secondaire sur Mac, est téléchargeable gratuitement, avec un achat intégré de 9,99 € pour débloquer les fonctionnalités de navigateur web et de streaming vidéo. Les utilisateurs doivent savoir que cette fonction pourrait ne pas rester disponible, car les futures mises à jour de l'application pourraient être soumises à un examen plus strict par Apple.



Qui attendait ce genre de fonctionnalité sur CarPlay ?

Télécharger l'app gratuite Sidecar: Automotive assistant