CarPlay 2 va apporter des widgets comme sur iPhone

Malgré la promesse d'Apple d'une sortie en 2023, puis en 2024, la prochaine génération de CarPlay n'est toujours pas disponible en ce début d'année 2025. Celle qui a été présentée lors de la WWDC 2022 continue cependant son développement. Après avoir vu un aperçu de l'interface personnalisable par les constructeurs, voici les widgets. Si Apple maitrisait jusqu'ici la communication, cette fois il s'agit d'une fuite.

Une interface familière

Aaron Perris a partagé ses découvertes sur X, en publiant plusieurs images de l'interface des widgets de CarPlay 2. Ces images, découvertes dans une base de données de l'UE, présentent les widgets suivants :

Un widget Horloge affichant l'heure d'une ville spécifique

Un widget Météo fournissant des prévisions

Un widget Calendrier mettant en évidence les événements à venir

Un widget combiné Navigation et Now Playing

Un widget "En cours de lecture" autonome

L'interface conserve la disposition familière de l'application verticale sur le côté gauche, cohérente avec la configuration actuelle du système d'info-divertissement d'Apple pour les véhicules.



Cette interface de widget pour CarPlay 2 reflète finalement ce que l'on connaît dans iOS, iPadOS et macOS. Pourtant, cette similitude soulève des questions sur les raisons pour lesquelles de tels widgets personnalisés ne sont pas introduits dans la version actuelle de CarPlay. Etant donné le retard conséquent pris par CarPlay 2, il est légitime de se poser la question d'une évolution sur le système CarPlay existant.



Qui se sert de CarPlay régulièrement ? Attendez-vous la version 2 qui offrira un contrôle de l'écran principal de la voiture, autorisant par exemple l'affichage de la vitesse, le contrôle des sièges et plus encore.