Apple forme la police à l’utilisation de l’iPhone, du Vision Pro et de CarPlay

L’an dernier, Apple a organisé un “Global Police Summit” (Sommet mondial de la police) visant à aider les forces de l’ordre du monde entier à mieux exploiter les produits Apple pour des tâches telles que la surveillance, selon un rapport de Forbes. Le sommet s’est tenu en octobre à Apple Park et a coïncidé avec la Conférence de l’Association internationale des chefs de police. L’événement a réuni environ 50 responsables des forces de l’ordre venus de sept pays différents.

Apple aide les forces de l’ordre du monde

Cet événement a permis aux services de police de partager leurs “succès, innovations et leçons apprises”, comme le décrit un email interne. Des ingénieurs d’Apple ont fait des présentations pour montrer comment divers produits et fonctionnalités, comme CarPlay, la détection d’accidents, les appels SOS d’urgence via satellite et même le Vision Pro, pouvaient bénéficier aux forces de l’ordre.

John McMahon, le directeur de l’information du département de police de Los Angeles (LAPD), a salué l’événement, le qualifiant de l’une des conférences les plus collaboratives et utiles auxquelles il avait assisté. Un service de police néo-zélandais a présenté une application permettant d’accéder et de stocker des données liées à la base de données nationale du renseignement, offrant un exemple de l’utilisation de la technologie Apple par les forces de l’ordre.



Malgré sa position publique de refus de déverrouiller les iPhone et son opposition à l’intégration de portes dérobées pour les agences gouvernementales, Apple répond à certaines demandes légales des autorités. Ce qui laisse sous-entendre que la firme a toujours les moyens d’accéder à un iPhone verrouillé.



Matthew Guariglia, analyste à l’Electronic Frontier Foundation, a suggéré à Forbes qu’Apple garde ces conférences discrètes en raison du conflit potentiel avec son image de défenseur de la vie privée. Il a noté qu’Apple cherche à être perçu comme un protecteur des données des utilisateurs, tout en reconnaissant qu’il existe un potentiel commercial important dans le développement de technologies pour les forces de l’ordre.



Gary Oldham, qui dirigeait la stratégie mondiale d’Apple pour la sécurité publique et les services d’urgence jusqu’en août 2023, a déclaré à nos confrères que ses efforts visaient à accroître la part de marché d’Apple dans la sécurité publique dans diverses régions. Il a notamment travaillé avec des services de police en Californie pour encourager une plus grande adoption des technologies Apple. Notamment, certains services de police californiens testent le Vision Pro pour des opérations de surveillance, tandis que la police en Australie occidentale utilise Siri via CarPlay pour accéder aux bases de données policières et envoyer des mises à jour d’incidents rapidement.



Dernier point intéressant, la société n’a pas organisé de Global Police Summit en 2024.