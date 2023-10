Apple autorisé à utiliser la bande 6 GHz pour le Vision Pro, CarPlay, etc

La Commission fédérale des communications des États-Unis a ouvert le spectre Wi-Fi de 6 GHz aux appareils de faible puissance tels que les wearables AR/VR. Cela signifie que les appareils comme le casque Vision Pro d'Apple pourront fonctionner sur la bande 6GHz, bien que l'on ne sache pas si la version initiale du Vision Pro sera en mesure de tirer parti de cette fonctionnalité. En effet, il n’est pas clair si l’ordinateur spatial est équipé du WiFi 6E, contrairement aux iPhone 15 Pro par exemple.

Apple peut exploiter le spectre 6 GHz

Apple, Google, Meta, Microsoft, Intel, Qualcomm et d'autres entreprises américaines s'étaient réunies en 2019 pour demander à la Federal Communications Commission (FCC) d'autoriser les appareils à très faible consommation qui émettent à un faible seuil de puissance à utiliser le spectre de 6 GHz sans restrictions. Elles avaient expliqué qu'il serait "d'une importance capitale pour les innovations futures dans le domaine de la réalité augmentée et virtuelle" d'avoir accès à ce spectre.

Avec l'approbation par la FCC, Apple peut utiliser des niveaux de puissance plus élevés dans la bande 6GHz pour débloquer des "vitesses de connexion très élevées". Les signaux ne sont pas autorisés à s'étendre très loin, afin de garantir qu'ils sont protégés des interférences potentielles avec l'utilisation actuelle sous licence de la bande de 6 GHz.



Voici le communiqué de la FCC :

Reconnaissant la nécessité d'offrir encore plus de flexibilité et de favoriser l'innovation sans licence, la Commission a établi des règles qui autorisent les appareils fonctionnant à très faible puissance (VLP) sur de courtes distances et offrant des vitesses de connexion très élevées, ce qui est idéal pour les types d'applications de pointe à haut débit de données qui enrichiront l'expérience des consommateurs et soutiendront l'économie du pays. Il s'agit, par exemple, de la réalité augmentée et virtuelle avancée (AR/VR), des capteurs et des technologies portables, ainsi que d'une variété de dispositifs de l'internet des objets.

La FCC précise que ses nouvelles règles limitent les dispositifs à de faibles niveaux de puissance et les soumettent à d'autres exigences techniques qui leur permettront de fonctionner tout en protégeant les licences que les opérateurs détiennent pour le spectre de 6 GHz. Les appareils peuvent toutefois accéder à des niveaux de puissance plus élevés s'ils sont soumis à un système de géofencing qui empêche les interférences.



Pour Apple, il existe des cas d'utilisation évidents pour ce spectre, incluant le Vision Pro et ses futurs appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Cela pourrait également profiter aux futures implémentations de CarPlay, en débloquant une connectivité plus puissante entre le téléphone et la voiture elle-même.



Rappelons qu'un système WiFi 6E Mesh permet de booster votre connexion à la maison et d’exploiter vos derniers appareils Apple au maximum.