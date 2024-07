Apple dévoile les contraintes pour utiliser le Vision Pro en France

Alors qu'Apple vient d'ouvrir les précommandes de son très attendu Vision Pro, ce dernier n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis. Cette barrière n'a pas effrayé certains fans internationaux, nous avons même un ami développeur qui a réservé deux casques Apple à 14h00. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'acheter un Vision Pro à l'étranger engendre contraintes et limitations.



Apple a rapidement confirmé sur ce à quoi les utilisateurs étrangers peuvent s'attendre s'ils achètent Vision Pro aux États-Unis et essaient ensuite de l'utiliser hors du sol américain. Les français, belges, suisses et autres sont prévenus.

Des limites embêtantes

S'il était couru d'avance que l'anglais serait obligatoire, certaines contraintes peuvent surprendre. C'est le cas pour l'accès au catalogue d'applications qui nécessite un Apple ID américain ou encore les achats de contenus qui son géo-restreints au pays de l'Oncle Sam.



Bien sûr, il est relativement simple de créer un compte américain dédié aux services Apple en fournissant une adresse postale aux États-Unis et en utilisant un moyen de paiement américain, comme des cartes cadeaux App Store achetées sur Amazon US, par exemple.

Les limitations du Vision Pro pour les clients non américains sont les suivantes, par ordre d'importance selon nous :

Le Vision Pro ne prend en charge que l'anglais (États-Unis) pour la langue et la saisie. Le Vision Pro ne prend en charge que l'anglais pour Siri et la dictée. L'App Store pour visionOS nécessite un identifiant Apple avec la région définie sur les États-Unis. Les achats de contenus Apple Music et Apple TV nécessitent un identifiant Apple dont la région est définie sur les États-Unis. Zeiss n'accepte que les ordonnances rédigées par des professionnels de la vue américains. Zeiss ne livrera qu'à des adresses américaines. Certains contenus, applications et fonctionnalités peuvent être indisponibles en dehors des États-Unis en raison de restrictions de licence. L'assistance Apple pour Vision Pro n'est disponible qu'aux États-Unis. La garantie Apple également.

Si vous n'habitez pas aux États-Unis, mais que vous ne pouvez pas attendre une sortie plus tard dans l'année (dans le meilleur des cas), vous savez désormais tout.

PS : Pour les acheteurs américains qui voyagent à l'étranger, Apple affirme que l'expérience Vision Pro restera inchangée. Il existe également un mode voyage intégré qui adapte l'ordinateur spatial pour stabiliser l'expérience dans un avion.