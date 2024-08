Microsoft dévoile Office 365 et Copilot sur Apple Vision Pro

Microsoft a annoncé la disponibilité des applications Office 365 dont Teams, Outlook, Word, Excel et PowerPoint, y compris le compagnon IA Copilot, à partir du 2 février, soit demain. Il s'agit accessoirement de la date de lancement du casque Vision Pro d'Apple.

Microsoft est prêt pour le lancement

La suite d'applications Microsoft 365 comprend évidemment tous les outils classiques de la firme de Mountain View, à savoir Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Loop. Tous seront accessibles via l'App Store depuis le Apple Vision Pro. Cette intégration marque une étape importante dans la collaboration de longue date entre Microsoft et Apple, qui s'étend de l'iPhone, l'iPad et le Mac aux capacités avancées d'informatique spatiale du casque Vision Pro.

Voici un aperçu de ce qui vous attend comme indiqué sur le site de Microsoft :

Word : Fournit un mode de concentration immersif, permettant aux utilisateurs de travailler sans distraction.

PowerPoint : Offre un environnement immersif pour s'entraîner aux présentations, simulant l'expérience d'un public réel.

Excel : Utilise le canevas infini de l'Apple Vision Pro pour améliorer le multitâche et la productivité, permettant aux utilisateurs de créer et de manipuler des visualisations de données complexes.

Teams : S'intègre parfaitement à l'Apple Vision Pro, offrant une expérience informatique spatiale pour la communication et la collaboration, y compris des fonctions de persona pour les appels vidéo et des composants Loop pour le travail d'équipe.

Il est intéressant de noter que la suite d'applications de productivité d'Apple n'a pas encore été mise à jour pour Vision Pro. Cela devrait changer prochainement. On attend Keynote, Pages et Numbers.



En outre, Microsoft Copilot sera disponible pour les utilisateurs d'Apple Vision Pro, offrant une gamme de fonctionnalités telles que l'amélioration de l'engagement dans les réunions, la rédaction de texte, la concrétisation des idées par des présentations et l'analyse des données avec des commandes en langage naturel.

Si vous êtes un particulier ou une organisation qui utilise Copilot, nous avons des nouvelles passionnantes à vous annoncer. Vous pourrez créer, analyser et vous connecter, en utilisant vos propres mots et votre propre voix (littéralement), avec Copilot tout en utilisant Apple Vision Pro. Copilot peut vous aider à

Avec Copilot sur visionOS, vous allez pouvoir :

Tirer le meilleur parti de vos réunions, en étant plus impliqué dans les réunions auxquelles vous assistez et en rattrapant rapidement celles auxquelles vous ne participez pas.

Transformer votre écriture : Copilot rédige, révise, résume et crée en même temps que vous.

Donnez vie à vos idées : Commencez facilement une nouvelle présentation à partir d'une simple invite ou d'un plan à l'aide de commandes en langage naturel.

Analysez et explorez les données : Identifiez les tendances, créez des visualisations puissantes ou demandez des recommandations pour obtenir des résultats différents.

Microsoft indique que les propriétaires de Vision Pro pourront télécharger les applications Microsoft 365 sur l'App Store dès le 2 février. Cela fait donc un paquet de services prêts dès le lancement, bien que des absents de marque se sont fait remarquer, comme Spotify, Netflix et YouTube.

Télécharger l'app gratuite Microsoft 365 (Office)