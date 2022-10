Office devient Microsoft 365 pour sa plus grande refonte depuis 30 ans

La collection d'applications Microsoft Office ne disparaît pas, mais pour le plus grand changement depuis 30 ans, c'est désormais Microsoft 365 qui prend le relais.



Pour les propriétaires d'appareils Apple, le changement de nom sera probablement visible en premier lieu dans l'application Office pour iOS. L'application mobile Microsoft 365 qui la remplace comprendra un nouveau module d'applications pour les outils 365 basés sur le cloud couramment utilisés, un hub de contenu central et un flux de travail, ainsi qu'un nouveau système de marquage pour organiser le contenu.

Microsoft Office s'appelle désormais Microsoft 365

Microsoft apporte un changement majeur à son image de marque "Office". Après plus de 30 ans, Microsoft Office est rebaptisé "Microsoft 365" pour marquer l'expansion du géant des logiciels. Si les applications Office telles qu'Excel, Outlook, Word et PowerPoint ne disparaissent pas, Microsoft les désignera désormais comme faisant partie de Microsoft 365 plutôt que de Microsoft Office.



Cela ne vous aura pas échappé, l'entreprise pousse cette nouvelle marque depuis des années, après avoir renommé les abonnements d'Office 365 en Microsoft 365 il y a deux ans, mais les changements vont beaucoup plus loin maintenant.

Dans les mois à venir, Office.com, l'application mobile Office et l'application Office pour Windows deviendront l'application Microsoft 365, avec une nouvelle icône, un nouveau look et encore plus de fonctionnalités.

Cela signifie que si vous utilisez l'une des applications Office dédiées, elles porteront bientôt toutes la marque Microsoft 365, avec un nouveau logo. Les premiers changements de logo et de design apparaîtront sur Office.com en novembre, puis l'application Office sur Windows, iOS et Android sera rebaptisée en janvier.

Une suite logicielle complète

Microsoft 365 abritera désormais les applications Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream et la nouvelle application Designer de Microsoft. L'application centrale Microsoft 365, tant pour les mobiles que pour les ordinateurs de bureau, comprendra un flux de collègues et de réunions pertinents, un hub pour tous vos fichiers et documents, ainsi qu'un étiquetage personnalisé pour regrouper et organiser le contenu. Espérons que Teams rattrape un peu son retard sur Slack avec une interface plus intuitive qu'actuellement.



La marque Microsoft Office ne disparaîtra pas totalement puisque le constructeur américain continuera à proposer aux particuliers et aux entreprises des achats ponctuels de son ensemble d'applications Office par le biais des plans Office 2021 et Office LTSC. Microsoft Office est désormais une marque "legacy" de Microsoft, ce qui signifie que lorsque de nouvelles fonctionnalités seront annoncées, elles seront intégrées à Microsoft 365 et non à Microsoft Office.