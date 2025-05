Surface Pro 12 et Laptop 13 : Microsoft allège sa gamme et ses prix

Microsoft vient de dévoiler deux nouvelles additions à sa gamme de produits Surface : la Surface Pro 12 pouces et le Surface Laptop 13 pouces. Ces appareils, positionnés comme des alternatives plus compactes et abordables aux modèles phares existants, proposent des changements de design notables et des tarifs de départ plus accessibles à 979€ pour la tablette et 1099€ pour l'ordinateur portable. Les livraisons sont prévues à partir du 20 mai prochain.

Des Surface plus compactes et repensées

Le plus intéressant des deux nouveaux appareils est sans doute la Surface Pro 12 pouces. Microsoft a complètement revu le design de sa tablette emblématique, qui arbore désormais des bordures uniformes autour de son écran 90Hz, un châssis redessiné et surtout un système de recharge magnétique pour le stylet Surface Slim Pen directement intégré à l'arrière de l'appareil. Fini le besoin de stocker le stylet dans le clavier comme sur les modèles précédents.

La nouvelle tablette est aussi significativement plus fine (7,8 mm) et légère (686 g) que sa grande sœur de 13 pouces (9,3 mm et 895 g). Ce gain en mobilité a été rendu possible par l'adoption d'un design passif sans ventilateur, permis par la puce Snapdragon X Plus qui équipe l'appareil. Autre changement notable : la disparition du port propriétaire Surface Connect au profit d'une charge exclusivement USB-C.

Du côté du Surface Laptop 13 pouces, Microsoft propose essentiellement une version améliorée du Surface Laptop Go, avec un châssis entièrement en aluminium, un clavier rétroéclairé et un écran tactile 1080p de 13 pouces. Le design a également été revu avec des bords plus arrondis rappelant le MacBook Air d'Apple. Microsoft annonce une impressionnante autonomie de 23 heures en lecture vidéo, ce qui en ferait le Surface le plus endurant jamais conçu.

Positionnement face à Apple et compromis techniques

Ces nouveaux modèles plus accessibles de Microsoft font écho à la stratégie d'Apple avec ses MacBook Air M4 et iPad Air/Pro M3/M4. Cependant, là où Apple propose généralement la même puissance dans ses modèles compacts, Microsoft a dû faire des compromis. Les deux appareils sont équipés d'une version allégée du Snapdragon X Plus avec seulement 8 cœurs (contre 10 sur les modèles existants), plaçant ces produits en retrait face aux puces Apple M4 en termes de performances pures. Windows est également moins bien optimisé que macOS pour les processeurs ARM, avec moins d'applications compatibles.

D'autres concessions sont à noter : l'écran 90Hz de la Surface Pro 12 pouces est moins fluide que le 120Hz du modèle 13 pouces, tandis que le Surface Laptop 13 pouces se contente d'un écran 60Hz et d'une authentification par empreinte digitale, là où les modèles supérieurs offrent la reconnaissance faciale Windows Hello.

Malgré ces compromis, Microsoft mise sur la mobilité et l'accessibilité pour séduire un public plus large, notamment les étudiants qui bénéficieront de remises supplémentaires. Le pari est intéressant, mais reste à voir si ces appareils sauront convaincre face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment celle d'Apple qui a su imposer ses puces M-series comme références en matière de rapport performance/autonomie dans les appareils ultraportables.