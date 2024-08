La nouvelle Surface Pro serait plus rapide que le MacBook Air M3, selon Microsoft (màj)

Depuis qu'Apple a abandonné Intel pour se lancer dans ses propres puces, Microsoft semble s'inquiéter que les nouveaux Mac et iPad soient plus performants et rapides que ses produits. Hier avait lieu un événement spécial chez Microsoft, l'occasion pour l'entreprise de préciser que sa nouvelle Surface Pro a de meilleures performances que la dernière génération de MacBook Air !

Microsoft fait mieux grâce à Qualcomm

Microsoft a annoncé hier sa nouvelle Surface Pro qui sera commercialisée dès le 18 juin, il s'agit d'un ordinateur portable 2-en-1 équipé du tout dernier processeur Snapdragon X Elite basé sur l'architecture Arm de Qualcomm. Selon les déclarations de Microsoft, ce nouveau modèle surpasserait en termes de performances le MacBook Air M3 d'Apple de 15 pouces.



La Surface Pro promet une puissance de traitement et une autonomie de batterie supérieure. En termes de performances multithread, Microsoft affirme que la Surface Pro est 58 % plus performante que le MacBook Air 15 pouces, sur la base des benchmarks Cinebench. Cette avancée est en grande partie attribuée au processeur Snapdragon X Elite, qui offre des capacités de traitement impressionnantes.

Une autonomie époustouflante

L'autonomie de la batterie est également un point fort de la nouvelle Surface Pro. L'appareil offre jusqu'à 15 heures de navigation sur le web et 22 heures de lecture vidéo locale. En comparaison, le MacBook Air propose une autonomie de 15 heures pour la navigation web et de 18 heures pour la lecture vidéo locale. Ces chiffres démontrent une endurance supérieure pour la Surface Pro, ce qui sera idéal pour les utilisateurs qui se déplacent et qui n'ont pas toujours une prise électrique à proximité d'eux.

Des performances qui font mieux que le dernier MacBook Air

D'après les tests et démonstrations réalisés par Microsoft, la Surface Pro a surpassé le MacBook Air M3 dans plusieurs scénarios de performance. Le Snapdragon X Elite à l'intérieur de la Surface Pro est un "monstre", il possède 12 cœurs de performance Oryion, atteignant jusqu'à 4,3 GHz.



Cette coopération entre Microsoft et Qualcomm rend la Surface Pro 10 (avec le Snapdragon X Elite) en bonne position pour rivaliser, voire surpasser, le MacBook Air M3 dans plusieurs domaines clés. Sauf que les experts ont récemment dénoncé la triche de Qualcomm...



: La puce Snapdragon X à 12 coeurs utilisée dispose d’un système de refroidissement actif. Microsoft a donc ciblé les MacBook Air qui en sont dépourvus, en toute conscience. Pour être fair-play, elle aurait du comparer ses ordinateurs avec un MacBook Pro M3 !



: le premier benchmark donne raison à Apple, de loin.

Un écran OLED

Contrairement au MacBook Air M3 15 pouces, la Surface Pro est un ordinateur portable 2-en-1, capable de se transformer en tablette selon les besoins de l'utilisateur. Elle fonctionne sous Windows et dispose d'un écran OLED pour garantir des noirs profonds, un contraste optimal et des couleurs plus vives. Sauf que l'écran est limité à 600 nits contre 1000 nits pour un iPad Pro M4, qui est son véritable rival. L'écran est limité sur plusieurs plans, dont la gamme de couleur P3 absente.

Les autres points forts

La nouvelle Surface Pro prend en charge le Wi-Fi 7, ce qui assure une connectivité rapide et fiable (à condition que le routeur soit compatible). L'un des points forts de cette nouvelle Surface Pro est ses capacités avancées en intelligence artificielle, rendues possibles grâce à l'unité de traitement neuronal intégrée. Cela permet une optimisation des tâches et une réactivité améliorée, bénéfique pour les applications exigeantes en ressources.

Le prix

La nouvelle Surface Pro est proposée à partir de 1 499 $, ce qui n'est pas si abordable. C'est même plus cher qu'un MacBook Air ou un iPad Pro m4. Elle sera disponible en France dès le 18 juin chez Microsoft et chez les revendeurs agréés.