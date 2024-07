Le Snapdragon X Plus est moins cher que le X Elite, mais mieux que la M3 selon Qualcomm (màj)

Le concurrent (et partenaire) d'Apple, Qualcomm, vient de dévoiler une nouvelle puce Snapdragon X. Après le haut de gamme, le SoC Snapdragon X Elite, voici le Snapdragon X Plus. De nouveau conçu pour les PC ARM sous Windows, il serait à la fois moins cher et toujours au-dessus de la puce M3 d'Apple.



: Qualcomm a triché, honteusement. Les chiffres réels sont très en-deçà de la réalité ! Les scores qu'ils montrent à la presse ne sont pas réalisables avec les paramètres qu'ils revendiquent.

Le nouveau Snapdragon fait mieux qu'Apple Silicon

Le Snapdragon X Plus est basé sur le même processeur Oryon que le Snapdragon X Elite, mais avec un peu moins de puissance. Le processeur comporte 10 cœurs, contre 12, et est également cadencé à 3,4 GHz, contre 3,8 GHz.



Dans un benchmark CPU multithread, le Snapdragon X Plus a perdu environ 2 000 points par rapport au Snapdragon X Elite, mais a tout de même réussi à surpasser la puce M3 d'Apple d'environ 10 %. Il est également beaucoup plus économe en énergie que les puces x86 traditionnelles, puisqu'il consomme environ 54 % d'énergie en moins lors des performances maximales par rapport à l'Intel Core Ultra 7155H.

Reste que Qualcomm est ici juge et partie. Nous attendrons d'avoir les premiers appareils entre les mains, pour tester les performances en conditions réelles. Apple a mis la barre très haute depuis la puce M1, la récente puce M3 étant encore plus efficace sur tous les plans.



Qualcomm nous explique qu'il s'agit d'un bond en avant :

Le Snapdragon X Plus est doté du processeur de pointe Qualcomm Oryon, un processeur intégré sur mesure qui offre des performances CPU jusqu'à 37 % plus rapides que celles des concurrents, tout en consommant jusqu'à 54 % d'énergie en moins. Cette avancée remarquable en matière de performances du processeur établit une nouvelle norme dans l'informatique mobile, permettant aux utilisateurs d'accomplir plus de choses avec plus d'efficacité.

Le Snapdragon X Plus égale également la version "Elite" en termes de performances NPU, ce qui devrait constituer un atout majeur dans la mesure où les « PC IA » ont le vent en poupe, bien que l'on ne comprenne pas vraiment l'engouement. La majorité des utilisateurs ne tireront pas partie des capacités en question. Bref, vous l'aurez compris, l'entreprise américaine espère toucher un plus grand nombre de clients avec une puce compétitive.

Aucun ordinateur portable spécifique n'a été annoncé avec Snapdragon X Plus - ou Elite, d'ailleurs - mais les PC avec Snapdragon X devraient arriver dans les prochaines semaines. La rumeur veut que Microsoft soit l'un des premiers à adopter les nouvelles puces de Qualcomm dans sa gamme Surface 2024 à venir.