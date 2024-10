Le Snapdragon X Elite est plus rapide que la puce M3 d'Apple selon Qualcomm

Le fabricant de puces américain, Qualcomm, est revenu sur son dernier processeur, le Snapdragon X Elite. Conçu pour les PC est 21 %, ce SoC serait plus rapide que la dernière puce M3 d'Apple en termes de performances multicœurs, même si des questions subsistent quant à son profil thermique et sa gourmandise énergétique.

Snapdragon mieux qu'Apple Silicon

Le processeur Qualcomm "Oyron" (la partie CPU) du Snapdragon, annoncé en octobre, était au départ comparé à la puce M2 Max d'Apple. La marque affirmait que son composant pouvait égaler les performances maximales d'un concurrent compatible ARM en consommant 30 % d'énergie en moins. Mais depuis, Apple a sorti l'artillerie lourde.

La firme de Cupertino a notamment annoncé ses puces de la série M3 et les ordinateurs portables qui les accompagnent une semaine après que Qualcomm a annoncé le système sur puces "Snapdragon X Elite". Qualcomm a comparé le processeur à la nouvelle puce M3, affirmant de la même manière que sa puce surpasse le principal concurrent compatible ARM en termes de performances du processeur à un seul thread (un seul coeur utilisé).



Lors d'une démonstration de PC équipés du nouveau chipset, le fabricant de San Diego a indiqué à Digital Trends que le Snapdragon X Elite enregistre un score Geekbench multicœur de 15 300, alors que le M3 d'Apple obtient un score de 12 154. En revanche, Qualcomm n'a pas mentionné la consommation d'énergie de la machine équipée de Snapdragon, ce qui est un indicateur important de l'efficacité des performances. On se doute du résultat à ce niveau.



Toujours est-il qu'il ne s'agit plus de la puce "Max" d'Apple, mais du modèle de base. Cela change tout.



La prochaine gamme de PC Windows 2024 de Qualcomm devrait être proposée dans différents profils de conception thermique. Le profil 80 W, axé sur les performances, fonctionne plus rapidement mais génère plus de chaleur et nécessite un refroidissement actif (ventilateurs), tandis que le profil 23 W, axé sur l'efficacité, est conçu pour être utilisé dans des ordinateurs portables plus minces dotés de systèmes de refroidissement passifs, comme le MacBook Air. À titre de comparaison, le MacBook Pro M3 de base d'Apple est équipé d'un seul ventilateur, mais les versions M3 Pro et M3 Max utilisent des ventilateurs doubles pour permettre aux cœurs supplémentaires d'atteindre des performances maximales sous charge.



Les PC équipés d'un ensemble Snapdragon Elite X devraient être disponibles auprès de fournisseurs tels que Acer, Asus, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft Surface, Samsung et Mi.

Plus rapide, vraiment ?

Malgré les affirmations selon lesquelles la puce Elite serait plus performante que le silicium d'Apple, Qualcomm a admis que "le matériel... est la seule chose que nous pouvons contrôler" et que, par conséquent, l'expérience utilisateur entre les machines rivales "ne sera pas la même", car "elles fonctionnent sous macOS et nous sous Windows". En clair, même si Qualcomm parvient à faire tourner ses processeurs plus vite et plus efficacement, cela ne servira à rien. MacOS est conçu par Apple et pour les produits Apple, il est donc optimisé d'une manière que Windows ne pourra jamais envisager. Le système de Microsoft est fait pour être compatible avec une large gamme d'appareils, ce qui le place dans la même position qu'Android vis-à-vis d'iOS. Rien ne sert d'avoir 16 Go de RAM dans un téléphone, mieux vaut exploiter une quantité moindre de manière plus intelligente.