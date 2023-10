Qualcomm s'attaque aux puces "Apple M" avec le Snapdragon X pour PC

Qualcomm a présenté cette nuit ses puces de nouvelle génération conçues pour les PC. La série Snapdragon X devrait sortir en 2024, et le fondeur américain affirme qu'elle marquera un "point d'inflexion pour l'industrie des PC" grâce aux "performances de niveau supérieur" apportées par les nouvelles puces. En ligne de mire, les processeurs Intel bien sûr, mais aussi Apple Silicon que l'on connait actuellement sous le nom de M2.

Enfin de la concurrence pour Apple

Les puces Snapdragon X utiliseront le processeur Qualcomm Oryon, qui repose sur la technologie de puce acquise lors du rachat de Nuvia. Fondée par d'anciens concepteurs de puces d'Apple, Nuvia a conçu des puces personnalisées basées sur la technologie Arm qui devraient apporter aux PC des performances similaires à celles du silicium d'Apple, avec une puissance et une efficacité accrues. C'est en tout cas l'objectif affiché dans le communiqué.

La plateforme Snapdragon X entend donc répondre à l'offensive d'Apple lancée avec le MacBook Air M1 en 2020. Et si la plateforme de Qualcomm offre des performances et une autonomie proches de celles d'Apple, cela pourrait signifier un grand changement pour les utilisateurs de Windows, en particulier dans le domaine des ordinateurs portables légers qui profiteront alors d'une expérience jusque-là réservée aux clients Mac.



Outre l'amélioration de l'efficacité, les prochaines puces pour PC de Qualcomm incluent le traitement de l'intelligence artificielle sur l'appareil et la connectivité 5G, l'entreprise fournissant d'ailleurs la plupart des modems 5G des téléphones actuels, dont l'iPhone.

À la suite d'une analyse approfondie, d'une étude de marché, d'une réflexion et d'un retour d'information de la part de l'écosystème PC, nous avons adopté une nouvelle convention de dénomination et un nouveau système de conception visuelle fondés sur les informations que nous avons recueillies : L'identifiant X distingue nos plateformes PC des autres catégories de produits Snapdragon.

Le design haut de gamme célèbre ce bond en avant monumental dans l'informatique et les expériences utilisateur qu'il permettra.

Une structure claire et simplifiée aide les utilisateurs à naviguer dans les capacités de nos plates-formes, du grand public au haut de gamme.

Le tout en tirant parti de la notoriété mondiale de la marque Snapdragon.

Pour mémoire, Arm a poursuivi Qualcomm et Nuvia pour avoir violé les accords de licence relatifs à la conception et à l'architecture de ses processeurs. Arm affirme que les licences fournies à Nuvia ne sont plus valables maintenant que la société a été vendue à Qualcomm.



C'est en tout cas une bonne nouvelle pour tout le monde, puisqu'Apple aura enfin un vrai concurrent, ce qui devrait être bénéfique pour ses clients.