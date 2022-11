Le MacBook Air M1 passe sous les 1000€ avant le Black Friday

Le plus vendu des ordinateurs Apple en 2021 et 2022 est de retour avec un prix canon, juste avant le Black Friday 2022. En effet, le MacBook Air M1 a épaté la galerie fin 2020 avec son processeur Apple maison aussi efficace qu'économe vient de passer sous la barre des 1000 euros, un prix symbolique qui devrait lui permettre d'exploser les ventes. Une réduction de 200 euros qui vous permettra de vous offrir par exemple un HomePod Mini et un Apple Pencil.

Le MacBook Air M1 est une référence

Comme expliqué lors de notre test du MacBook Air M1, il s'agit probablement du meilleur rapport qualité / prix du constructeur américain et même du marché. Grâce à sa puce Apple Silicon, baptisée donc M1, l'ultra portable de 1,29 kg améliore nettement les performances, l'autonomie et la gestion de la chaleur par rapport aux modèles sous processeur Intel. C'est simple, il est deux fois plus puissant que son prédécesseur (et à peine moins que le dernier MacBook Air M2 affiché à 1499 euros), propose une autonomie doublée de 18 heures, ne chauffe pas, ne fait aucun bruit et surtout est compatible avec les applications et jeux de l'App Store. Oui, son processeur possède la même architecture Arm que les puces des iPhone et iPad, ce qui permet d'avoir un écosystème homogène et complet entre les appareils Apple.

Caractéristiques clés :

Écran Retina de 13,3 pouces avec large gamme de couleurs P3 et résolution 2560 x 1600 px

Puce M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, Neural Engine 16 cœurs

Autonomie record de 18 heures en utilisation normale

8 / 16 Go de RAM unifiée

Stockage SSD ultra‐rapide (jusqu'à 2 To)

Silencieux, sans ventilateur

Caméra FaceTime HD avec processeur de signal d’image avancé (ISP)

Clavier Magic Keyboard silencieux et robuste

Magic Trackpad multi-gestes

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

Touch ID

USB-C/Thunderbolt

Compatible MacOS 13 Ventura

Compatibles avec des millions d'apps et jeux de l'App Store.

Acheter le MacBook Air M1 au meilleur prix

Pour ceux qui se posent la question, sachez que les deux revendeurs distribuent les produits Apple de manière officielle, Amazon ayant même signé un accord avec le géant californien l'an dernier.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.