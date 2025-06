Apple propose des MacBook Air M4 reconditionnés sur le refurb

Apple a introduit des modèles de MacBook Air M4 reconditionnés dans son refurb en ligne américain, proposant ainsi les derniers MacBook Air à des prix réduits pour la première fois depuis leur sortie en début d'année. Une aubaine pour ceux qui désirent s'équiper à moindre coût.

Un prix réduit sur le M4

Disponibles en 13 et 15 pouces, les modèles MacBook Air 2025 reconditionnés sont proposés dans différentes configurations et options de stockage. Les prix commencent à 849 $ pour le MacBook Air M4 d'entrée de gamme, soit une réduction d'environ 15 % par rapport au prix initial de 999 $. En France, le Air M4 débute à 1 199 € chez Apple, mais on le trouve en promotion à 1089 € sur Amazon par exemple. Il s'agit du meilleur ordinateur portable du moment, du moins en termes de rapport qualité / prix.

Les stocks de MacBook Air reconditionnés varient régulièrement, mais plus de 30 options sont actuellement disponibles pour les américains qui recherchent un modèle M4 moins cher.



Nous ne manquerons pas de mettre à jour l'article lorsque ces ordinateurs seront également disponibles en France et en Europe.

Le reconditionné chez Apple

Les Mac reconditionnés d'Apple sont quasiment indifférenciables des nouveaux, car ils sont soumis à des tests rigoureux, à un nettoyage (voire à un remplacement de la coque externe), à un remplacement de la batterie et à une inspection complète. Ils sont éligibles à l'AppleCare+ et bénéficient d'une politique de retour de 14 jours, comme les appareils neufs. Le tout avec une garantie d'un an (contre deux pour le neuf).

Les modèles Mac mini M4 et MacBook Pro M4 reconditionnés sont disponibles depuis février, et les Mac Studio M4 Max et M3 Ultra reconditionnés ont été ajoutés en début de semaine sur le refurb.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.