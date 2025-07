Le MacBook Pro M5 reporté au premier semestre 2026

Apple décale ses projets de MacBook Pro M5 et pourrait bouleverser son calendrier de sortie habituel. Selon les dernières informations de Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino ne prévoit plus de rafraîchir sa gamme de MacBook Pro avec la puce M5 en 2025, repoussant ainsi le lancement au premier semestre 2026.

Un calendrier de sortie revu à la baisse

Cette décision marque un changement notable dans la stratégie produit d'Apple. Initialement, les MacBook Pro M5 étaient attendus à l'automne 2025, suivant le rythme habituel de mise à jour annuelle de la gamme. Les modèles actuels équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max ont été dévoilés en octobre 2024 et commercialisés en novembre, établissant un cycle de renouvellement que beaucoup pensaient voir se répéter.

Ce report signifie qu'Apple pourrait exceptionnellement sauter une année de mise à jour, une pratique inhabituelle pour la marque qui a généralement maintenu un rythme soutenu depuis l'adoption de ses propres processeurs. Seul le MacBook Pro M2 avait dérogé à cette règle en sortant en janvier 2023 plutôt qu'à l'automne précédent.

Les raisons de ce délai ne sont pas clairement établies, mais Gurman précise que le calendrier reste "fluide", laissant entrevoir une possible sortie avant la fin de l'année si les circonstances le permettent. Les nouveaux modèles porteront les noms de code J714 et J716 pour les versions 14 et 16 pouces respectivement.

Une mise à jour mineure avant la révolution OLED

Cette génération M5 s'annonce comme une évolution plutôt qu'une révolution. Apple prévoit principalement une montée en puissance interne sans changements majeurs de design ou de fonctionnalités. Cette approche s'explique par les ambitions plus importantes de la firme pour la génération suivante.

Les MacBook Pro M6, attendus pour la fin 2026 ou début 2027, devraient marquer un tournant significatif. Apple prévoit d'abandonner son design actuel, introduit en 2021, pour adopter un nouveau châssis accompagné d'écrans OLED. Cette technologie d'affichage, déjà présente sur iPhone depuis 2017 et sur iPad Pro depuis 2024, offrirait des contrastes supérieurs et une meilleure efficacité énergétique.

Cette transition vers l'OLED pourrait également bouleverser la chaîne d'approvisionnement d'Apple, avec Samsung Display qui pourrait rejoindre les fournisseurs de panneaux pour MacBook. Les analystes d'Omdia avaient d'ailleurs anticipé cette évolution dès décembre 2024, évoquant des écrans "OLED hybrides" pour 2026.

Des ambitions connectées pour l'avenir

La puce M6 pourrait apporter une innovation particulièrement intéressante : l'intégration d'un modem cellulaire. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de MacBook Pro de se connecter directement aux réseaux mobiles sans avoir besoin de partager la connexion depuis leur iPhone. Une évolution qui rapprocherait les MacBook des iPad Pro cellulaires et répondrait aux besoins de mobilité croissants des professionnels.

Parallèlement aux MacBook Pro, Apple prépare également le renouvellement de sa gamme MacBook Air avec les puces M5, également prévu pour le premier semestre 2026. La marque travaille aussi sur un nouvel écran externe, successeur du Studio Display de 2022, qui devrait accompagner ces lancements.

Cette réorganisation du calendrier produit témoigne de la maturité croissante de la gamme Mac et de la volonté d'Apple de concentrer ses efforts sur des évolutions plus substantielles plutôt que sur des mises à jour cosmétiques annuelles.



Source