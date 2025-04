Le MacBook Pro 2026 apporterait des innovations majeures

Alors que le MacBook Pro M5 est attendu pour la fin d'année 2025, Apple prépare déjà une refonte complète de son ordinateur portable phare pour 2026. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, cette nouvelle génération apportera trois innovations majeures qui pourraient bien redéfinir l'expérience utilisateur des MacBook Pro.

La puce M6 gravée en 2 nm

Le MacBook Pro 2026 embarquera la puce M6, qui devrait être la première génération de processeurs Apple Silicon à adopter la technologie de gravure en 2 nm de TSMC. Cette avancée technologique, qui concernera également la puce A20 des futurs iPhone, promet des gains significatifs en termes de performances et d'efficacité énergétique.

Comme pour les générations précédentes, Apple devrait proposer plusieurs variantes (M6, M6 Pro et M6 Max) pour ses MacBook Pro 14 et 16 pouces, offrant différents niveaux de puissance selon les besoins des utilisateurs. Du point de vue de la stratégie commerciale, pas de changement important donc.

Un design plus fin et élégant

Bloomberg rapporte qu'Apple adoptera un design nettement plus fin pour le MacBook Pro 2026. Si peu de détails ont filtré sur l'apparence générale du châssis, cette refonte marquerait la première évolution majeure du design depuis l'introduction du modèle actuel en 2021. Toutefois le MacBook Pro restera plus épais que le MacBook Air qui n'est pas pourvu de ventilateur contrairement à son grand frère.



Ce nouveau design plus compact pourrait permettre à Apple de se démarquer face à la concurrence des PC Windows ultralégers.

Un écran OLED pour une qualité d'image inégalée

Après avoir fait ses débuts sur l'iPad Pro en 2024, la technologie OLED devrait enfin arriver sur les MacBook Pro en 2026. Cette évolution majeure promet une luminosité accrue, de meilleurs contrastes et des couleurs plus fidèles. Selon TheElec, Apple opterait pour la même technologie "Tandem OLED" que celle utilisée sur l'iPad Pro, avec deux couches RGB superposées pour une meilleure luminosité et une durabilité accrue.

Cette transition vers l'OLED pourrait également s'accompagner de la disparition de l'encoche, remplacée par une découpe plus discrète pour la caméra. D'après Omdia, il s'agirait d'un "coin arrondi + trou découpé", sans préciser s'il s'agira d'un simple poinçon ou d'une version adaptée de la Dynamic Island de l'iPhone.



En attendant cette refonte majeure, Apple devrait lancer le MacBook Pro M5 vers octobre 2025, dans la continuité des modèles M3 et M4 sortis respectivement en octobre 2023 et 2024. Ce modèle intermédiaire conservera le design actuel et se concentrera principalement sur l'amélioration des performances grâce à la nouvelle puce. Au final, comme avec l'iPad Pro, il faudra attendre les modèles M6 pour observer les plus grands changements — et pourquoi pas l'introduction d'un modem C2 ou C3 ?



