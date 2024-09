Le premier MacBook Pro OLED arriverait bien en 2026 selon Omdia

Selon le cabinet d'études de marché Omdia, il est « très probable » qu'Apple lance de nouveaux MacBook Pro dotés d'écrans OLED en 2026. Voilà qui corrobore les propos de Ross Young du mois dernier, le spécialiste de l'affichage ayant indiqué le même calendrier. Ce sera probablement un MacBook Pro M5.

La suite logique pour le MacBook

Selon l'étude "Display long-term demand forecaster" d'Omdia, la demande d'écrans OLED dans les appareils mobiles devrait augmenter de 37 % entre 2023 et 2031. Cette croissance substantielle est le signe d'une évolution importante du secteur, portée par de nombreuses entreprises technologiques, dont Apple. Après avoir mise de l'OLED sur sa montre, son téléphone et tout récemment sa tablette avec l'iPad Pro M4, Apple vise le MacBook.



Ricky Park, analyste principal du département de recherche sur les écrans d'Omdia, a déclaré :

Il est fort probable qu'Apple intègre l'OLED dans ses modèles MacBook Pro dès 2026. Cette décision pourrait entraîner une hausse significative de la demande d'OLED sur le marché des ordinateurs portables, qui pourrait atteindre plus de 60 millions d'unités d'ici à 2031.

Les avantages de l'OLED

Les écrans OLED ont plusieurs avantages sur les dalles LCD classiques. Tout d'abord, la technologie permet de contrôler individuellement chaque pixel, ce qui permet une reproduction plus précise des couleurs et des noirs plus profonds que les autres technologies d'affichage courantes, en éteignant précisément les pixels pour atteindre un "vrai noir". Ils offrent également un contraste supérieur, des temps de réponse plus rapides, de meilleurs angles de vision et une plus grande souplesse de conception. Grâce à cela, Apple a pu drastiquement affiné l'iPad Pro 2024.



D'ailleurs, cette décision devrait entraîner une demande triplée pour ses tablettes OLED en 2024 par rapport à l'année précédente. L'entreprise devrait introduire la technologie d'affichage OLED dans le reste de la gamme, notamment l'iPad mini et l'iPad Air en 2026. Cette décision devrait influencer les stratégies d'adoption de l'OLED par les concurrents et faire passer la demande de tablettes OLED à plus de 30 millions d'euros par an.



LG et Samsung devraient fournir les panneaux, tandis qu'Apple aurait abandonné l'idée de développer ses propres écrans microLED, plus performants encore que l'OLED (mais beaucoup plus chers).