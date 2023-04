Le MacBook Pro ne passera pas à l'OLED avant 2026

Aie, mauvaise nouvelle pour les clients potentiels. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces d'Apple n'offriront pas la technologie d'affichage OLED avant 2026, d'après les dires de l'analyste spécialisé en affichage Ross Young. Ce dernier a commenté le rapport de Reuters sur l'investissement massif de Samsung pour l'OLED dont nous venons de parler, expliquant que le projet inclus les futurs MBP. En même temps, les ordinateurs haut de gamme de la marque viennent tout juste de passer au miniLED.

D'abord le MacBook Air OLED

Dans un tweet, Young a déclaré que les installations que Samsung s'apprête à mettre en oeuvre seront utilisées pour fabriquer des écrans OLED pour les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces à partir de 2026.

Le mois dernier, Young a déclaré qu'il était peu probable que le MacBook Pro adopte un écran OLED avant 2026, après avoir indiqué l'an dernier qu'Apple sortirait ces nouveaux ordinateurs OLED en 2024. D'ici là, M. Young a déclaré que les fournisseurs se concentreront sur les écrans OLED pour les tablettes, telles que l'iPad Pro.



Dans le même rapport, Young explique que le premier Mac OLED devrait être un MacBook Air avec un écran légèrement plus petit de 13,4 pouces. Simultanément, il a été rapporté que Samsung Display a commencé à développer des écrans OLED qui seront utilisés pour ce futur modèle de MacBook Air.



Outre l'échéance de 2026, les informations suggèrent que malgré le souhait d'Apple de s'éloigner des écrans Samsung et de passer à sa propre technologie MicroLED personnalisée, Samsung Display jouera un rôle omniprésent dans la fourniture de panneaux OLED pour les appareils de nouvelle génération d'Apple - en contribuant à l'iPad Pro, au MacBook Air, et aux MacBook Pro.