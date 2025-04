« Mac Does That » : une campagne publicitaire sur les atouts du MacBook Pro

Apple continue de vanter les mérites de ses Mac dans une nouvelle série de publicités percutantes. Avec sa campagne « Mac Does That », la marque met en lumière deux atouts majeurs du MacBook Pro : un écran ultra-lisible même en plein soleil, et une autonomie impressionnante qui fait oublier le chargeur.

Pause pub

Apple a lancé ce 16 avril 2025 deux nouvelles publicités dans le cadre de sa campagne « Mac Does That », mettant en avant les atouts du MacBook Pro : l’écran nano-texturé anti-reflets et une autonomie exceptionnelle.

Un écran lisible même en plein soleil

La première publicité, intitulée « Low Glare », montre un homme utilisant son MacBook Pro en plein soleil sur un toit. Grâce à l’écran nano-texturé, l’affichage reste parfaitement lisible malgré la forte luminosité. Cette technologie, introduite à l’automne 2024 avec les modèles équipés de la puce M4, réduit considérablement les reflets en dispersant la lumière à l’échelle nanométrique. Disponible en option pour 150 $, elle s’adresse aux professionnels travaillant dans des environnements lumineux.

Une autonomie record

La seconde publicité met en scène un utilisateur qui a oublié son chargeur, sans s’en inquiéter, car son MacBook Pro offre jusqu’à 24 heures d’autonomie en lecture vidéo et 16 heures en navigation web. C’est la meilleure performance jamais atteinte sur un Mac, grâce aux optimisations de la puce M4.

Une campagne pensée pour les nouveaux utilisateurs

Ces publicités renvoient au site « Mac Does That » d’Apple, destiné à faciliter la transition depuis un PC Windows. Le site propose des guides, une FAQ et des démonstrations des fonctionnalités clés du Mac, comme la compatibilité avec l’iPhone, la simplicité d’utilisation de macOS et les possibilités de transfert de données.

Avec cette campagne, Apple vise à séduire de nouveaux utilisateurs en mettant en avant les avantages concrets de ses MacBook Pro, notamment pour les professionnels mobiles et les créateurs de contenu.